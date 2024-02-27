Ветеран Афганистана из Каширы рассказал о службе в армии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Житель Каширы Юрий Архипов принял участие в нескольких военных кампаниях, в качестве военного инженера он восстанавливал мосты, а после увольнения с военной службы работал в Росавиации и купных дорожных организациях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Я мечтал стать военным летчиком. Но не сложилось, и я поступил в Московское высшее командное училище дорожных инженерных войск. Полученное образование позволило мне после увольнения в запас найти себя на гражданке», — поделился Архипов.Он добавил, что главное в армии — это слаженность, когда каждый на своём месте и каждый приносит пользу для общего дела.
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