Ветеран ЧВК «Вагнер» пожаловался на кавказцев с битами

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Ветеран, участвовавший в СВО в составе ЧВК «Вагнер», обратился за помощью к «Русской общине» из-за страха перед кавказцами.
Во время выполнения боевых задач на передовой военный травмировался и стал инвалидом.
Информацию о жалобе опубликовали в Телеграм-канале «Община Новости» 28 октября. Ветеран боевых действий попросил представителей движения «Русская община» защитить его от кавказцев.
Однажды возле дома, в котором сейчас проживает участник СВО, собралось примерно пятнадцать кавказцев. Они были вооружены битами и цепями. Военный почувствовал неладное и позвонил представителям движения «Русская община» города Ставрополь. После просьбы о помощи около десяти активистов движения выехали на место. Беседа «Русской общины» и кавказцев прошла спокойно, без рукоприкладства. Потом ветеран поблагодарил активистов движения за своевременную помощь.
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Информацию о жалобе опубликовали в Телеграм-канале «Община Новости» 28 октября. Ветеран боевых действий попросил представителей движения «Русская община» защитить его от кавказцев.
Однажды возле дома, в котором сейчас проживает участник СВО, собралось примерно пятнадцать кавказцев. Они были вооружены битами и цепями. Военный почувствовал неладное и позвонил представителям движения «Русская община» города Ставрополь. После просьбы о помощи около десяти активистов движения выехали на место. Беседа «Русской общины» и кавказцев прошла спокойно, без рукоприкладства. Потом ветеран поблагодарил активистов движения за своевременную помощь.
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Ольга Енгалычева