Мать российского военнопленного рассказала, как за жизнь сына ВСУ требуют деньги

Фото: iStock/Olena_Z
Мать попавшего в украинский плен российского военнослужащего Николая Шепилова Валентина заявила, что украинские боевики вымогают деньги, угрожая убить ее сына. Об этом информирует РИА Новости.
Женщина рассказала, что после попадания в плен уроженец Луганска попросил у матери отправить фотографию оставшегося у него украинского паспорта, так как иначе «его убьют». После этого Николай по этой же причине стал требовать у Валентины деньги.
Однако сумму и цели военнопленный не назвал. Уточняется, что во время разговора на фоне была слышна русская речь, однако кто это был, женщина не знает.
После Валентина узнала, что украинцы вымогают у нее средства «за убитых солдат ВСУ», за квадрокоптер, который подбил ее сын, и за то, что взявшие его в плен якобы всю ночь «возили его по больничкам».
Читайте также:
Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян в соцсетях
Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на одном из направлений
ВСУ пытаются бежать из Селидово, теряя большое число личного состава
Однако сумму и цели военнопленный не назвал. Уточняется, что во время разговора на фоне была слышна русская речь, однако кто это был, женщина не знает.
После Валентина узнала, что украинцы вымогают у нее средства «за убитых солдат ВСУ», за квадрокоптер, который подбил ее сын, и за то, что взявшие его в плен якобы всю ночь «возили его по больничкам».
Читайте также:
Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян в соцсетях
Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на одном из направлений
ВСУ пытаются бежать из Селидово, теряя большое число личного состава
Екатерина Коршунова