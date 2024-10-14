Пропавший ветеран СВО рассказал, как попал в рабство в Москве

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Пропавший ветеран СВО из Волгоградской области нашелся спустя полтора месяца и рассказал, как попал в рабство в Москве. Об этом сообщает портал V1.ru. По словам мужчины, его возили по строительным объектам и платили едой, сигаретами и 900 рублей в день.
Отмечается, что Василий отправился в зону СВО из мест лишения свободы в феврале 2023 года, через полгода вернулся, а в июне 2024 уехал на заработки в Москву.
После первой вахты он решил вернуться домой и пропал. Найти ветерана СВО удалось только через полтора месяца. По данным издания, Василий попал в рабство.
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После первой вахты он решил вернуться домой и пропал. Найти ветерана СВО удалось только через полтора месяца. По данным издания, Василий попал в рабство.
«Я пил на Киевском вокзале. Ну, напился. И уснул. У меня была сумка с деньгами и документами. Там 30 000 рублей было. Когда проснулся — все украли. Потом ко мне какой-то пузатый парень подошел. Русский. И предложил работу. 900 рублей в день, сигареты и еда. Я согласился, чтобы подзаработать на билет до дома», — рассказал изданию пропавший.После этого мужчину увезли в некий коттедж в Апрелевке, о котором он не хочет рассказывать до сих пор.
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Данил Пономарев