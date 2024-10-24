Трижды раненый ветеран СВО заявил о желании стать губернатором — видео

Фото: istockphoto/fortton
Участник специальной военной операции по имени Владислав намерен по окончании службы заняться политической деятельностью. Он хочет возглавить родной Воронеж или Воронежскую область.
Боец служит в разведке и является гранатомётчиком, сообщает телеграм-канал «Герои спецоперации Z». Он получил уже три ранения за время СВО, но каждый раз возвращался в строй. Во время недавнего боевого задания Владислав взял пленного и доставил его командованию.
На вопрос корреспондента, было ли сразу понятно, что военный «с той стороны», Владислав сначала только усмехнулся и покачал головой. Потом он объяснил, что на пятый день БЗ (боевого задания - прим. ред.) уже ничего не понятно. Все, и свои, и противник, одинаково грязные, чумазые, обтрёпанные. Поэтому пришлось поговорить, не опуская оружия, добавил боец.
Разведчик убеждён, что нужно прожить жизнь, отдав всего себя на благо своей страны; нужно жить и действовать, а не проводить время в качестве «диванного критика». Поэтому, вернувшись домой, Владислав собирается стать губернатором или мэром, чтобы принести максимальную пользу своей стране и своим согражданам.
Напомним, ранее в Кремле допустили возможность, что в будущем главой российского государства сможет стать участник специальной военной операции.
Читайте также:
«Раненые, в форме, на костылях»: бойцы СВО собрались на похоронах сослуживца под Волгоградом
Семья из Питера участвует в СВО на Украине на разных направлениях
Стало известно, как российский паспорт спас жизнь военному ВС РФ
«Вошёл в ДОТ, увидел пулемётчика. После нескольких вопросов понял, что он не наш. Взял его на прицел и отвёл на командный пункт», — рассказал солдат.
На вопрос корреспондента, было ли сразу понятно, что военный «с той стороны», Владислав сначала только усмехнулся и покачал головой. Потом он объяснил, что на пятый день БЗ (боевого задания - прим. ред.) уже ничего не понятно. Все, и свои, и противник, одинаково грязные, чумазые, обтрёпанные. Поэтому пришлось поговорить, не опуская оружия, добавил боец.
Разведчик убеждён, что нужно прожить жизнь, отдав всего себя на благо своей страны; нужно жить и действовать, а не проводить время в качестве «диванного критика». Поэтому, вернувшись домой, Владислав собирается стать губернатором или мэром, чтобы принести максимальную пользу своей стране и своим согражданам.
Напомним, ранее в Кремле допустили возможность, что в будущем главой российского государства сможет стать участник специальной военной операции.
Читайте также:
«Раненые, в форме, на костылях»: бойцы СВО собрались на похоронах сослуживца под Волгоградом
Семья из Питера участвует в СВО на Украине на разных направлениях
Стало известно, как российский паспорт спас жизнь военному ВС РФ
Александр Бойцов