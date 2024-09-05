Ветеран ополчения ДНР получил квартиру в Подмосковье

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Ветерану ополчения ДНР Михаилу Матвиенко вручили ключи от новой трёхкомнатной квартиры в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что Михаил попал в ряды партизан в 19 лет. После он вступил в отряд народного ополчения. Ещё до начала СВО он участвовал в боевых действиях, защищая аэропорт и город Донецк.
В 2014 году Матвиенко лишился глаз, ног и кисти руки во время охраны гуманитарной колонны. После прохождения реабилитации он начал новую жизнь в Московской области.
Председатель совета директоров ПАО «ГК «Самолет» Дмитрий Голубков после вручения ключей военному заявил, что важнейшим приоритетом работы подмосковного правительства и лично губернатора Андрея Воробьёва является оказание помощи героям СВО.
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В 2014 году Матвиенко лишился глаз, ног и кисти руки во время охраны гуманитарной колонны. После прохождения реабилитации он начал новую жизнь в Московской области.
Председатель совета директоров ПАО «ГК «Самолет» Дмитрий Голубков после вручения ключей военному заявил, что важнейшим приоритетом работы подмосковного правительства и лично губернатора Андрея Воробьёва является оказание помощи героям СВО.
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Анастасия Чинкова