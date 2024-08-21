Ветерана СВО из Подмосковья научили водить машину с ручным управлением

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»
Обучение управлению автомобилем с ручным управлением провели на автодроме в Балашихе для ветерана специальной военной операции Виктора Шерстнёва из Старой Купавны, сам инструктаж, а также получение сертификата на вождение такой машины организовал подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с ДОСААФ, сообщает пресс-служба фонда.
«Сдать на права было моей давней мечтой, но не было возможности. В самом процессе обучения нет никаких сложностей, главное — слушать инструктора, все напутствия, которые изначально тебе дают, и учить теоретическую часть», — рассказал Виктор Шерстнёв.Виктор Шерстнёв участвовал в СВО и был ранен. После лечения он получил водительские права, однако для того чтобы пользоваться машиной с ручным управлением, нужен сертификат. После обучения на автодроме в Балашихе ветеран получил все необходимые бумаги.
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