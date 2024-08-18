Ветеран СВО, старший лейтенант Гришин рассказал о службе по контракту

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Ветеран спецоперации, старший лейтенант Павел Гришин рассказал о службе по контракту и карьере военного.
«Были у меня такие моменты, что везение, оно не всегда везение. Я верю в ангела-хранителя, который есть у каждого человека. У нас в подразделении был свой батюшка, свой священник. Это очень помогало, очень вдохновляло духовно», — сказал военнослужащий.Чувство патриотизма Павлу привил дедушка, который в 14-15 лет был участником Великой Отечественной Войны.
Карьера военного началась со срочной службы. После года армии Павел остался служить в этой же бригаде по контракту.
«Достаточно долго послужил, уже поехал учиться на снайперов, в снайперскую школу. Я хорошо стрелял», — рассказывает ветеран.В специальной военной операции Гришину приходилось служить и стрелком, и огнеметчиком, и снайпером — в зависимости от ситуации и поставленных задач.
«Знакомившись с ребятами уже других национальностей, вероисповеданий, я начал понимать, будет это дагестанец, или армянин, или чеченец — мы все делаем одну работу, мы все выполняем задачи во благо Родины. Общая задача превратилась в общую веру», — отметил военный.Он рассказал, как перед его группой была поставлена задача проникнуть в тыл противника, чтобы передать артиллерии координаты и данные о противнике. После выполнения задачи группа была замечена вражеским БПЛА.
«По нам был открыт массированный огонь с минометов, с артиллерии. Благодаря нашей подготовке мы смогли выйти из-под этого огня, сохранить себе жизнь. Не обошлось и без травм. Получил я в этой операции ранение. Потерял слух и зрение вследствие сильной контузии близкого разрыва снаряда. Но ребята, которые находились со мной в группе, они помогли мне оттуда выбраться», — рассказал Павел.После этого Гришин провел в госпиталях полтора года, медики поставили его на ноги.
После реабилитации ветеран занимается военно-патриотическим воспитанием детей и молодёжи, проводит «Уроки мужества».
«Я прошёл бесплатные курсы от государства по навыкам и коммуникациям общения с детьми и молодёжью на базе Государственного университета просвещения. Сейчас прохожу переподготовку высшего образования на педагога "Основы безопасности и защиты Родины", который будет введён с 1 сентября во всех школах. И всё это предоставило государство бесплатно именно участникам СВО», — отметил военный.Он добавил, что его дети пользуются льготами, в том числе бесплатным детским садом, бесплатным питанием в школе. Старший сын Павла ездит в лагеря бесплатно.
«И я очень рад тому, что мои дети участвуют в этой программе и используют все социальные гарантии», — заключил ветеран СВО.Узнать как заключить контракт с Минобороны РФ, получить информацию о регулярных и дополнительных выплатах, надбавках и льготах можно на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
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