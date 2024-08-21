Боец СВО Шарипов рассказал о поддержке государства

Видео: Минобороны России
Участник СВО, ветеран боевых действий Эльдар Шарипов рассказал о своем решении отправиться на фронт, о службе по контракту и карьере военного.
Эльдар в прошлом кадровый офицер. В день, когда началась частичная мобилизация, ждал, что и его вызовут. Сначала искал повестки, а после стал узнавать, как отправиться добровольцем. Окончательное решение отправиться в зону СВО он принял в 2023 году, ведь «не мог по-другому».
Уже в первые две-три недели Эльдар стал понимать, зачем он находится в зоне спецоперации, начал думать о долге, о своей семье. Вскоре вместе с гуманитарной помощью он получил от ребенка знаковое для себя письмо, которое хранит по сей день. Это была небольшая открытка, сделанная первоклассником, с одной лишь надписью «Живи».
Эльдар добавил, что большинство тех, кто отправился «за ленточку», в итоге добровольно продлевают свои контракты. К примеру, бойцы, с которыми Эльдар одновременно попал в зону СВО, уже продлились до 1 октября.
Ключевые вещи, которые заставляют бойцов оставаться в зоне СВО, по мнению Эльдара, — патриотизм, общий боевой настрой и поддержка от государства, которую лично он стал ощущать с первого дня.
Узнать как заключить контракт с Минобороны РФ, получить информацию о регулярных и дополнительных выплатах, надбавках и льготах можно на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
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«Как я потом буду смотреть в глаза своим друзьям, что я находился здесь, отсиделся?» — отметил военнослужащий.
Уже в первые две-три недели Эльдар стал понимать, зачем он находится в зоне спецоперации, начал думать о долге, о своей семье. Вскоре вместе с гуманитарной помощью он получил от ребенка знаковое для себя письмо, которое хранит по сей день. Это была небольшая открытка, сделанная первоклассником, с одной лишь надписью «Живи».
Эльдар добавил, что большинство тех, кто отправился «за ленточку», в итоге добровольно продлевают свои контракты. К примеру, бойцы, с которыми Эльдар одновременно попал в зону СВО, уже продлились до 1 октября.
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Ключевые вещи, которые заставляют бойцов оставаться в зоне СВО, по мнению Эльдара, — патриотизм, общий боевой настрой и поддержка от государства, которую лично он стал ощущать с первого дня.
Все денежные выплаты шли в нормальном порядке. На сборном пункте нам выдали карты Армии России ВТБ. Все приходило в нужных суммах в соответствии с должностями», — рассказал участник СВО.Для Эльдара стала немаловажной и социальная поддержка от государства — выплаты на детей в размере 19 тысяч рублей на каждого ребенка, помощь с детским садом, бесплатные кружки и бесплатный логопед.
«Поэтому я чувствовал, мои друзья-сослуживцы понимали, что они не одни, что государство с ними: есть поддержка не только в социальном плане, но и в финансовом», — подчеркнул он.Отдельно Эльдар обратил внимание и на социальные меры поддержки для него самого. Получив удостоверение ветерана боевых действий, он начал получать выплату в 4000 рублей в месяц. Помимо этого военный получил бесплатный проезд в метро, общественном транспорте и электричках. Государство также освободило его транспортного налога, компенсируя 50% платы услуги ЖКХ.
Узнать как заключить контракт с Минобороны РФ, получить информацию о регулярных и дополнительных выплатах, надбавках и льготах можно на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
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Данил Пономарев