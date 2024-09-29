Ветеран СВО и ещё девять человек попали в рабство к цыганам

Фото: iStock/Vladimir Fedorov
Цыгане удерживали в рабстве ветерана СВО и ещё девятерых человек, пишет aif.ru.
Волонтёр Движения против рабства «Альтернатива» Артём Гончаров сообщил, что на горячую линию организации поступил звонок от женщины, которая заявила о захвате в рабство её супруга. Она отметила, что в неволе его держат цыгане. Мужчине чудом удалось незаметно дозвониться до жены и сообщить ей адрес своего местонахождения – Тульская область, посёлок Ровно.
Движение обратилось в полицию, где им сказали, что хорошо знают это место и приезжают туда уже как на работу. Полицейские постоянно обнаруживают там людей, которые числятся пропавшими без вести.
Гончаров вместе с полицейскими направился по указанному адресу. Там действительно оказался пленённым муж обратившейся женщины, а вместе с ним ещё девять человек. В их числе был
По словам волонтёра, будущих рабов цыгане находили в Москве, предлагая им быстрый заработок. Говорили, что необходимо разгрузить машину с дынями и картофелем. Деньги мол заплатили бы сразу на руки. Предлагали от трех до пяти тысяч рублей. После этого согласившихся сажали в машину, мол ехать всего один поворот, но после увозили в Ровно.
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Движение обратилось в полицию, где им сказали, что хорошо знают это место и приезжают туда уже как на работу. Полицейские постоянно обнаруживают там людей, которые числятся пропавшими без вести.
Гончаров вместе с полицейскими направился по указанному адресу. Там действительно оказался пленённым муж обратившейся женщины, а вместе с ним ещё девять человек. В их числе был
По словам волонтёра, будущих рабов цыгане находили в Москве, предлагая им быстрый заработок. Говорили, что необходимо разгрузить машину с дынями и картофелем. Деньги мол заплатили бы сразу на руки. Предлагали от трех до пяти тысяч рублей. После этого согласившихся сажали в машину, мол ехать всего один поворот, но после увозили в Ровно.
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Анастасия Чинкова