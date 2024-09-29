Ветеран СВО и ещё девять человек попали в рабство к цыганам

Экс-замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков требует от суда замены избранной меры пресечения в виде заключению под стражу на иную, которая не предполагает лишения свободы, сославшись на статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.