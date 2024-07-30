Обещали увезти в багажнике и зарезать: цыгане угрожали жене бойца СВО

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В селе Казьминское на Ставрополье группа цыган устроила настоящий кошмар для семьи бойца СВО, воспользовавшись тем, что военнослужащий находился на передовой, сообщает КП. Следователи начали проверку по факту угроз и оскорблений, которые продолжались на протяжении нескольких недель.
События разворачивались на фоне старого конфликта, который начался еще в 2016 году. Тогда будущий военнослужащий стал участником массовой драки. Его противники, не сумевшие до сих пор отомстить ему напрямую, решили воспользоваться ситуацией и направили свою агрессию на его семью.
По словам местных жителей и представителей «Русской общины», группа цыган узнала о том, что военный не дома, и начала терроризировать его жену и детей. Они оскорбляли женщину и угрожали ей физической расправой.
Обращение жены к бойцу СВО стало катализатором дальнейших действий. Он обратился за помощью к местным казакам, которые быстро вмешались в ситуацию. По заявлению «Русской общины», казаки «доступно объяснили» группе цыган, что такие действия неприемлемы, после чего последовали извинения от злоумышленников.
История привлекла внимание Следственного комитета России. В ответ на публикации в соцсетях, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову провести проверку.
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По словам местных жителей и представителей «Русской общины», группа цыган узнала о том, что военный не дома, и начала терроризировать его жену и детей. Они оскорбляли женщину и угрожали ей физической расправой.
«Мужчины угрожали бросить жену военного в багажник и увезти ее, а также говорили, что зарежут ее», – заявили в «Русской общине».По информации от самой супруги, угрозы начинались с грубых слов и перерастали в конкретные угрозы насилия, включая «не умрет ли ее муж на СВО». На фоне этих действий никто из сельчан не предпринимал попыток помочь разобраться с обидчиками.
Обращение жены к бойцу СВО стало катализатором дальнейших действий. Он обратился за помощью к местным казакам, которые быстро вмешались в ситуацию. По заявлению «Русской общины», казаки «доступно объяснили» группе цыган, что такие действия неприемлемы, после чего последовали извинения от злоумышленников.
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История привлекла внимание Следственного комитета России. В ответ на публикации в соцсетях, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову провести проверку.
«В соцмедиа сообщается, что в Ставропольском крае в отношении семьи участника СВО совершаются противоправные действия со стороны цыган. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову представить доклад о ходе проверки», – говорится в сообщении ведомства.По факту угроз и насилия возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, и проводятся необходимые следственные действия.
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Елена Перлова