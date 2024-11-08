Ветеран СВО провёл урок мужества для школьников Павловского Посада

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г..
74-летний участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Вячеслав Шевяков провёл для учеников школы №11 Павловского Посада урок мужества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вячеслав Шевяков, которому в 2022 году исполнилось 72 года, отправился на СВО добровольцем. Он стал заместителем командира мотострелкового полка и участвовал в подготовке ударного подразделения «Шторм», в чью задачу входил прорыв обороны противника. Ветеран рассказал о том, с чем ему довелось столкнуться в ходе боевых действий, а также о мужестве российских военных», — говорится в сообщении.В уроке мужества также приняла участие социальный координатор фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Марина Каленкова. Гости урока попросили ребят написать бойцам письма поддержки и объяснили, почему это важно.
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