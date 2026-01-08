Ветераны боевых действий и полицейские получат дополнительные 15 дней отпуска

08 января 2026, 16:14

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Ветераны боевых действий из числа сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры получат ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Закон вступит в силу 9 января 2026 года.