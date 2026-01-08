Ветераны боевых действий и полицейские получат дополнительные 15 дней отпуска
Ветераны боевых действий из числа сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры получат ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Закон вступит в силу 9 января 2026 года.
Как пояснил парламентарий NEWS.ru, норма распространяется на ветеранов боевых действий, которые в настоящее время продолжают службу или работу в государственных органах и подведомственных структурах. В их число входят военнослужащие, а также лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии и другие государственные служащие, участвовавшие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей.
По словам Панеша, решение было принято с учётом возможностей бюджета и действующих обязательств государства. Он отметил, что введение дополнительного отпуска направлено на признание заслуг ветеранов и должно способствовать их социальной адаптации, а также восстановлению сил при продолжении государственной службы.
Читайте также: