Врач Ярцева рассказала о правилах проветривания помещений зимой
Частота и способ проветривания квартиры зимой зависят от условий проживания, работы вентиляции и уровня влажности воздуха. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.
Эксперт в беседе с RT обратила внимание, что качество воздуха снаружи играет важную роль. Если дом расположен рядом с оживлённой дорогой, где много пыли и выхлопных газов, частое проветривание может быть не лучшим решением. В таких условиях, по словам врача, окна лучше открывать реже и ненадолго.
Зимой воздух в квартирах часто становится сухим из-за отопления и морозов. Поэтому важно следить не только за притоком свежего воздуха, но и за уровнем влажности. Ярцева подчеркнула, что особенно важно проветривать помещения, если в доме есть заболевшие. Делать это следует после того, как человек выйдет из комнаты, чтобы снизить концентрацию вирусов в воздухе.
Если вентиляция в доме работает исправно, достаточно использовать режим микропроветривания. Небольшой зазор в окне позволяет поддерживать нормальный воздухообмен без резкого охлаждения помещения. При плохой вентиляции врач советует открывать окна несколько раз в день на 10–15 минут и дополнительно использовать увлажнитель воздуха.
Находиться ли в комнате во время проветривания, каждый должен решать индивидуально. По словам специалиста, для закалённых людей это обычно не проблема, однако важно ориентироваться на собственное самочувствие и не допускать переохлаждения.
