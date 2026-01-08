Врач Ярцева рассказала о правилах проветривания помещений зимой

08 января 2026, 15:58

Фото: iStock/brizmaker

Частота и способ проветривания квартиры зимой зависят от условий проживания, работы вентиляции и уровня влажности воздуха. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.