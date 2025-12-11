Ветераны резко осудили осквернение памятника «Блокадный трамвай» в Петербурге

11 декабря 2025, 12:11

Фото: iStock/eugenesergeev

Варваров, осквернивших «Блокадный трамвай» в Петербурге, необходимо наказать по всей строгости закона. Так считает почетный гражданин Петербурга, председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.





Напомним, 27 июля 2025 года трое мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, осквернили мемориал «Блокадный трамвай», снимая свои действия на камеру. Видео они выложили в интернет.





«Мы, ветераны Петербурга, возмущены этим поступком, который является преступлением против памяти нашего города, пережившего трагические и героические годы блокады. Петербуржцы бережно хранят память о блокадном трамвае и подвиге работников трамвайно-троллейбусного управления», — приводит «Петербургский дневник» слова Волобуева.