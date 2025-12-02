Осквернившая памятник воинам СВО в Тынде амурчанка оказалась психически больной

02 декабря 2025, 06:59

Фото: Telegram-канал «Следком Амурской области» @amursledcom

В Приамурье завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Тынды, осквернившей памятник погибшим в ходе СВО. Экспертиза установила, что женщина страдает психическим расстройством. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком Амурской области».





Памятник падшим воинам подвергся вандализму рано утром 30 сентября. 39-летняя женщина устроила настоящий погром: повредила элементы монумента, подожгла искусственные цветы в вазоне и разбила лампады.



Она также нанесла множественные удары ногами по металлическим цветам и фонарям, расположенным вдоль дорожки у мемориала.





«Сумма причиненного ущерба в результате общественно-опасного деяния составила свыше 22 тыс. рублей. (...) Комплекс памятника восстановлен полностью», — говорится в публикации.