В СК проверят жестокий инцидент с пытками и раздеванием догола 17-летней девушки в Екатеринбурге

06 декабря 2025, 06:45

Бастрыкин запросил доклад по делу о пытке 17-летней двумя подростками в Екатеринбурге

Фото: iStock/SB Arts Media

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство несовершеннолетней в Свердловской области. Об этом пишет Telegram-канал «Следком».





Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой двое подростков в Екатеринбурге издеваются над несовершеннолетней девушкой. На кадрах пострадавшую раздевают догола, бьют камнями, ставят на колени, вырезают на ее теле надписи и режут волосы, требуя извинений за «пропажу наркотиков».



После случившегося потерпевшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Преступников задержали — обоим по 17 лет.





«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации «Следкома».