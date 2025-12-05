Мужчина отрабатывал удары на памятнике ветеранам МЧС в Москве
СК завел уголовное дело на отрабатывавшего удары на памятнике МЧС мужчину
В Москве мужчину, тренирующего удары на памятнике ветеранам МЧС, задержали. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на СК.
На своих страницах в соцсетях Заур Исмаилов опубликовал видео, где он выполняет упражнения со скакалкой, натянутой на памятник на Кременчугской улице, а затем наносит удары по нему.
Фигурант также выпустил обращение, в котором утверждает, что объект «просто удобен» для тренировок. Он подчеркнул, что не собирается скрываться и относится к монументу «с уважением».
Следственный комитет сообщил, что в отношении Исмаилова возбудили уголовное дело по статье о повреждении или осквернении памятников.
