«Ветераны России» требуют признания участников группы «Каста» иноагентами

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Общероссийское общественное движение «Ветераны России» требует провести проверку в отношении музыкальной группы «Каста» на предмет финансирования ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель движения Ильдар Резяпов.
Напомним, что все участники группы покинули Россию после начала спецоперации на Украине. На прошлой неделе в своих соцсетях они опубликовали пост, в котором раскритиковали Россию и всех россиян. В связи с этим «Ветераны России» написали обращение в Минюст на имя главы ведомства Константина Чуйченко, генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Общественники требуют проверить участников группы на предмет финансирования украинских войск, а также признать их иностранными агентами.
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Анастасия Чинкова