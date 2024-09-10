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«Ветераны России» требуют признания участников группы «Каста» иноагентами

10 сентября 2024, 14:48
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» требует провести проверку в отношении музыкальной группы «Каста» на предмет финансирования ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель движения Ильдар Резяпов.


Напомним, что все участники группы покинули Россию после начала спецоперации на Украине. На прошлой неделе в своих соцсетях они опубликовали пост, в котором раскритиковали Россию и всех россиян. В связи с этим «Ветераны России» написали обращение в Минюст на имя главы ведомства Константина Чуйченко, генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Общественники требуют проверить участников группы на предмет финансирования украинских войск, а также признать их иностранными агентами.

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#минюст рф
Премьер Венгрии Орбан похудел после тренировок «русским методом»
10 сентября 2024, 14:31

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел, делая упражнения по популярному в Советском Союзе методу. Об этом пишет местный портал Blikk.
Отмечается, что за последние месяцы Орбан сбросил несколько килограммов. В этом ему помогли тренировки с 16- и 24-килограммовыми гирями.

Политик тренируется самостоятельно, без помощи тренера, четыре-пять раз в неделю. План занятий он создал для себя сам. А гири берёт с собой в любые поездки, в том числе за границу.

Орбан в беседе с порталом сообщил, что на полтора года вынужден был бросить тренировки из-за травмы. Теперь он смог возобновить занятия.

Также премьер-министр подчеркнул, что совмещает занятия с диетой. Однако весами он не пользуется, поэтому точно узнать, на сколько ему действительно удалось похудеть, не получится.

Издание и ряд других местных СМИ назвали такие тренировки «русским методом», поскольку в СССР они пользовались популярностью, в первую очередь, среди военных.

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#тренировки
#россия
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Более 100 станций метро построили и реконструировали в Москве с 2011 года
Ефимов: 119 станций метро построили и реконструировали в Москве с 2011 года
10 сентября 2024, 14:19

Фото: iStock/JoyNik

В Москве с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы о градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он отметил, что за это время было модернизировано и построено 248,6 километра линий метро. На днях завершилась работы на первом участке Троицкой линии, на которой открылись четыре станции: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Также было открыто движение на станции «Потапово» Сокольнической линии.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в активной фазе находятся сразу 11 станций метро: семь на Троицкой ветке, три на Рублёво-Архангельской и ещё одна на Кольцевой. Также на стадии проектирования находятся 19 станций.

До 2030 года планируется открытие двух новых веток – Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской.

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#реконструкция
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#развитие
#инфраструктура
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Военкор разочаровался в Алаудинове после его слов о драке чеченцев в Анапе
Военкор Стешин: надежды на Алаудинова обнулились после его слов о драке в Анапе
10 сентября 2024, 14:18

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Надежды на командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова обнулились после его комментария драки чеченцев с русскими в Анапе. Об этом написал военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Напомним, на набережной Анапы произошел инцидент, в результате которого группа кавказцев жестоко избила двоих русских парней. Причиной нападения стал отказ девушки из компании молодых людей познакомиться с ними. Накануне Алаудинов заявил, что поводом для драки стало не только оскорбление конкретно этих жителей Чеченской республики, но и всего народа, а также чеченского подразделения ВС РФ.

«Нет сомнений, что мы проходим «точку бифуркации» — уважаемые люди, на глазах, обнуляют свою не просто заработанную репутацию. Всего одним заявлением. Не буду скрывать, я связывал с Апти Ароновичем большие надежды. Для меня он был проекцией настоящего патриота России», — написал Стешин в своем Telegram-канале.

Он поделился, что когда-то в командире «Ахмата» увидел человека, авторитет которого позволит примирить русских и чеченцев, однако после его высказываний о драке чеченцев в Анапе все надежды обнулились.

Стешин отметил, что заявление это делалось «для своих», где четко было заметно разделение между народами. По мнению военкора, Алаудинов спасает устроивших драку чеченцев ценой своей репутации.

«Я не осуждаю, своя рубашка всегда ближе к телу. Просто фиксирую факт — истинные поводыри и пророки еще не пришли, бредут где-то во тьме наших заблуждений и ложных надежд», — заключил Стешин.

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В Подмосковном Ступино откроется новый памп-трек
10 сентября 2024, 13:31

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В городском округе Ступино в рамках реконструкции ​парка имени Николая Островского планируется ​создание памп-трека, ​сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Ожидается, что новый спортивный объект будет открыт уже весной 2025 года.

Это будет небольшая велотрасса с препятствиями неровностями рельефа. Конструкция подойдёт для катания на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Площадка будет состоять из модулей в форме полуволн, соединённых между собой.

В дальнейшем здесь смогут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и юные жители округа.

Все работы по обустройству спортивного объекта контролируются Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Повышение качества и комфорта городской среды в регионе является приоритетной задачей для этого ведомства.

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На Украине появятся «языковые патрули» для преследования русскоговорящих граждан
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив анонсировал появление «языковых патрулей»
10 сентября 2024, 13:14

Фото: iStock/Professor25

Мэр украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о скором появлении «языковых патрулей». Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
По его словам, в городе стало намного больше русского языка, что якобы является большой проблемой для всей страны.

Данный вопрос, как отметил Марцинкив, он успел обсудить с языковым омбудсменом Тарасом Кременем, который посетил регион 10 сентября.

Мэр сообщил, что поделится подробностями нововведения в ближайшее время.

Напомним, что ещё в феврале власти Ивано-Франковской области утвердили программу функционирования украинского языка как государственного во всех областях общественной жизни.

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#украина
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#борьба
#регион
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Разрушенное здание в Макеевке почти восстановлено
10 сентября 2024, 13:10

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В рамках программы шефской помощи, специалисты Фонда капитального ремонта Московской области завершают восстановление двух квартир в пятиэтажном жилом доме в Макеевке, которые пострадали от удара вражеского беспилотника. Работы проводятся под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На сегодняшний день основные этапы реставрации уже пройдены. Рабочие восстановили наружную стену между вторым и третьим этажами, укрепили оконные проёмы второго этажа, оштукатурили внутренние стены и потолки в обеих квартирах, а также заменили входные двери на кухне. Сейчас готовность составляет 90 %, осталось только уложить напольное покрытие и наклеить обои. Планируется закончить все работы до 15 сентября.

«Поддержка пострадавших от разрушений мирных жителей — важная часть нашей работы. Мы оперативно взялись за восстановление квартир в Макеевке, и уже на финишной прямой. Специалисты делают всё возможное, чтобы семьи могли как можно скорее вернуться в свои дома». — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский

В процессе восстановления задействована бригада из четырех рабочих, которые активно трудятся над завершением ремонта к середине сентября. Восстановление поврежденных квартир подчеркивает приверженность Московской области поддержке пострадавших регионов и их жителей.

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#реконструкция
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#подмосковные стройки
#московская область
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В Telegram зафиксирован масштабный сбой
10 сентября 2024, 13:04

Фото: iStock/Penderev

Пользователи Telegram массово жалуются на медленную загрузку фото и видео, также не загружаются сообщения и комментарии. Об этом сообщает RT.
По данным пользователей Telegram, у многих сейчас медленно загружаются фотографии, некоторым не приходят сообщения, при этом у части людей приложение вообще не открывается. Причины такого масштабного сбоя пока неизвестны.

21 августа, пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Сбои наблюдаются с 14:00 по московскому времени, это подтверждают различные сервисы. Тогда не работали ни мобильная, ни компьютерная версии мессенджера. У пользователей не загружались сообщения и каналы.

Cбои также были замечены в работе веб-версии WhatsApp. Кроме того, массовые сбои фиксировались у Билайна, МТС, Ростелекома, Tele2 и других крупных сервисов.

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#telegram
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В Нижнем Новгороде задержан комик Дмитрий Гаврилов
10 сентября 2024, 12:58

Фото: istockphoto/nantonov

На 8 сентября в клубе в Нижнем Новгороде должен был состояться концерт стендап-комика Дмитрия Гаврилова. Однако перед выступлением артиста задержали правоохранители.
На него был составлен административный протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП РФ). Суд назначил исполнителю 13 суток административного ареста. Поводом к задержанию Гаврилова и привлечению его к ответственности послужили его старые выступления во время пребывания в Тбилиси. Тогда комик позволил себе достаточно вольные высказывания о представителях Вооружённых сил РФ и вообще о гражданах России.

После задержания Гаврилова в сети появилось видео, где он «признаёт свою ошибку». Артист сознаётся, что допускал оскорбительные высказывания в адрес российских военных и своих сограждан, просит прощения и выражает надежду, что не нанёс никому сильной обиды. Он также утверждает, что с тех пор полностью поменял свою позицию.

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«Поцелуйная отметка и вампиризм»: Стилист рассказала о трендах осеннего макияжа
Стилист Палюткина: размазанный, неряшливый макияж — тренд осени
10 сентября 2024, 12:52

Фото: iStock/Nadiia Borovenko

10 сентября считается Международным днем макияжа. Праздник был придуман в 2016 году для того, чтобы приобщить людей к экспериментам и выражению своей индивидуальности.
Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказала о необычных осенних трендах макияжа, акцентировав внимание на глазах и губах.

«Один из трендов: мазать губы тональным кремом. Это возвращает к 2007-2010 годам, однако наносить так же смачно, как тогда, не стоит. Можно использовать, например, консилер, потом немного прибить его спонжиком, обвести контур губ карандашом, растушевать и нанести блеск», — поделилась стилист.

Она добавила, что также существует мода на «поцелуйную отметку».

«Некий блюр на губах: вы поцеловались, и как будто остались поцелуйные отметки. Они размытые, заблюренные, словно никто не догадался, что вы только что целовались с любовью всей вашей жизни. Красноватый оттенок можно растушевать при помощи любой техники», — сказала эксперт.

По словам стилиста, не менее популярны перламутровые губы.

Говоря о макияже глаз, Кристина Палюткина отметила несколько тенденций:

  • тени-тату — макияж для ленивых: наносится бумажечка с тату на глаза, снимается, и получается идеальный макияж для век с разными оттенками, рисунками. Можно выбрать что-то однотонное.
  • поплывший смоки айс: как будто вы забыли после вечеринки смыть макияж, проснулись утром, а у вас он слегка размазался. Получается неряшливый смоки. Здесь нет идеальной растушёвки.
  • легкая розовинка во внутренних уголках глаз: окунуть палец в тени и нанести их на уголок глаз. Это легко, красиво и необычно — своеобразный вампиризм.

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