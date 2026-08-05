Ветеринар Фроленко назвала удаление когтей у кошек калечащей процедурой
Ветврач компании по производству натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко предупредила, что онихэктомия причиняет кошкам серьёзный вред. При такой операции хирург убирает когти вместе с верхними фалангами пальцев.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что процедура вызывает сильную боль и может привести к длительным проблемам со здоровьем. В ряде стран онихэктомию уже запретили, признав её формой жестокого обращения с животными. После вмешательства у питомца нередко меняется походка, появляются хронические болезненные ощущения и нарушения в работе позвоночника. Возможны сложности с ориентацией и координацией движений. По словам Фроленко, последствия затрагивают и поведение кошки: животное становится тревожным, раздражительным или перестаёт пользоваться лотком.
Когти нужны кошкам для защиты, поддержания устойчивости, снятия напряжения и обозначения территории. Их утрата лишает питомца привычных способов взаимодействия с окружающей средой, поэтому он может чувствовать себя неуверенно. Если животное портит обивку или другие предметы в квартире, ветеринар советует разместить несколько когтеточек в разных комнатах и установить игровой комплекс. Кошки привыкли стачивать когти в нескольких местах, поэтому одной небольшой конструкции часто недостаточно.
Фроленко рекомендует ежедневно уделять питомцу 10–20 минут активным играм. Это помогает кошке реализовать охотничьи навыки и снизить потребность срывать энергию на мебели.
Игры с удочкой-дразнилкой — один из лучших вариантов для квартиры. Подойдут игрушки на палочке с перьями, ленточками или мягкой «мышкой» на верёвке. Водите ею по полу, прячьте за угол, ненадолго замирайте и давайте кошке возможность догнать добычу. Важно периодически позволять питомцу поймать игрушку, иначе интерес может пропасть.
Мячики, мягкие мышки и шуршащие игрушки подходят для самостоятельной активности. Их можно катать по полу, бросать в коридоре или прятать за мебелью. Некоторым кошкам особенно нравятся лёгкие мячики, которые можно гонять лапами, а другим — игрушки с кошачьей мятой или валерианой. Не оставляйте без присмотра предметы с мелкими деталями, нитками или легко отрывающимися элементами.
Интеллектуальные кормушки и игрушки-головоломки помогают совместить игру с поиском еды. Внутрь кладут немного сухого корма или лакомств, а кошка должна достать их лапой, покатать контейнер или сдвинуть крышку. Начинать лучше с простых моделей, чтобы животное быстро поняло принцип и не расстроилось. Такие занятия особенно полезны кошкам, которые много времени проводят дома.
Можно устроить домашнюю «охоту» без специальных игрушек: спрятать несколько кусочков корма в безопасных местах квартиры — например, в картонных коробках, бумажных пакетах без ручек или специальных нюхательных ковриках. Также кошкам часто интересны тоннели, коробки и конструкции из них. Меняйте расположение предметов, чтобы пространство не становилось однообразным.
Лазерная указка может быть дополнительной игрой, но использовать её нужно правильно. Не направляйте луч в глаза и не заставляйте кошку долго «охотиться» на недостижимую точку. В конце игры дайте ей поймать настоящую игрушку или найдите для неё лакомство: это создаёт ощущение успешной охоты. Обычно достаточно двух-трёх активных игровых сессий в день по 10–15 минут, с учётом возраста и состояния здоровья питомца.
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