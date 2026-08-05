Ветеринар Фроленко назвала удаление когтей у кошек калечащей процедурой

05 августа 2026, 09:27

Ветеринар Фроленко: удаление когтей у кошек — это жестокое обращение с животными

Фото: iStock/suemack

Ветврач компании по производству натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко предупредила, что онихэктомия причиняет кошкам серьёзный вред. При такой операции хирург убирает когти вместе с верхними фалангами пальцев.