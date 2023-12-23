Владельцам домашних животных напомнили правила для новогодних праздников

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Чтобы избежать неприятностей и волнений в зимние каникул, владельцам домашних животных необходимо выполнять несколько правил. Их перечислили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Согласно прошлогодней статистике, только в Терветуправление №1 Московской области в новогодние праздники обратились более 60 раз с жалобами на плохое самочувствие питомцев. У собак и кошек выявили отравления, гастроэнтерит, инородные тела в кишечнике и другие заболевания», – рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Хозяевам домашних животных следует избегать опасных украшений. Их нужно развесить повыше. Чтобы животное не поранилось осколками, рекомендуется заменить стеклянные ёлочные игрушки на пластиковые или текстильные. Нельзя использовать в качестве новогодних украшений мишуру в виде дождика.
Не стоит любоваться салютами в компании питомца. В новогоднюю ночь не стоит выводить его на улицу позднее 20 часов. Даже самые смелые животные испытывают сильный стресс при резком шуме. Они могут неожиданно убежать, проявить агрессию или спрятаться.
За 3-5 дней до новогодней поездки за пределы России нужно оформить ветеринарное свидетельство в государственной ветеринарной клинике по месту проживания животного.
Записаться на приём в государственную ветеринарную службу Московской области можно через региональный портал госуслуг. Все вопросы можно по телефону +7 (495) 668-01-25.
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Лора Луганская