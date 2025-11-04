Бросивший собаку об стену мужчина в Петербурге получил 15 суток
В Санкт-Петербурге наказали мужчину, который бросил чужого питомца в стену. Об этом сообщает объединённая пресс‑служба городских судов.
По материалам дела, инцидент случился в субботу, 1 ноября, в доме на улице Маршала Говорова. Папильон, принадлежавший одной из жительниц, залаял на женщину, выходившую из лифта.
Свидетелем стал фигурант по фамилии Сухоруков. Он схватил поводок и с силой подбросил собаку — та ударилась о стену и рухнула на пол прямо перед хозяйкой.
Животное получило травмы. Подсудимый признал вину, пояснив, что в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным по статье о мелком хулиганстве и назначил административный арест на 15 суток.
