Бросивший собаку об стену мужчина в Петербурге получил 15 суток

04 ноября 2025, 12:16

Бросившему собаку об стену петербуржцу суд назначил 15 суток

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Санкт-Петербурге наказали мужчину, который бросил чужого питомца в стену. Об этом сообщает объединённая пресс‑служба городских судов.