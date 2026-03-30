Подмосковные ветеринары развенчали популярные мифы о питании питомцев
Безобидные советы дилетантов по кормлению питомцев на практике могут обернуться серьёзными проблемами с их здоровьем. Об этом предупредили специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области.
Так, например, очень распространён миф о пользе молочных продуктов для растущих животных. Для человека они – источник кальция, а вот организм кошек и собак усваивает кальций из молока и творога плохо.
Не менее опасно убеждение, что сырое мясо и кости – естественная и полноценная пища для животных. Но такой рацион чреват риском травм кишечника, острых патологий и различных инфекций.
«Многие владельцы также уверены, что готовые корма необходимо дополнять витаминами, особенно для щенков, котят или беременных самок. Однако, выбирая добавки без назначения ветеринара, мы рискуем вызвать у питомца гипервитаминоз – переизбыток витаминов и минералов, который тоже может навредить здоровью. Ещё одно заблуждение – кормление котят и щенков детским питанием. Но такой рацион не учитывает специфические потребности животных и при длительном применении приводит к нарушению обмена веществ», – отметили ветеринары, рекомендации которых привели в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.Ветеринарные врачи подчёркивают, что эти мифы – не просто заблуждение, а реальная угроза. Важно не полагаться на непроверенные советы, а консультироваться со специалистами, которые помогут подобрать рацион с учётом возраста, веса и состояния здоровья питомца.