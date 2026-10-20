Юрист объяснила, когда отпуск продлевают из-за болезни
Если сотрудник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, работодатель должен продлить отдых или перенести совпавшие с болезнью дни на другой срок. Это правило действует независимо от того, в какой день отпуска человек заболел.
Об этом «Известиям» рассказала HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова. По её словам, работнику необходимо уведомить работодателя о болезни, а после выздоровления предоставить листок нетрудоспособности. Затем оформляют продление отпуска или его перенос по желанию сотрудника.
Сообщить о болезни можно привычным для компании способом — например, позвонить руководителю или написать в мессенджере. Отпуск продлевают на количество календарных дней болезни, которые пришлись на период отдыха.
Если сотрудник после выздоровления выходит на работу и не оформляет продление, дни отпуска, совпавшие с больничным, могут остаться неиспользованными. Впоследствии их можно отгулять, однако Грибкова советует урегулировать этот вопрос сразу.
Иной порядок действует, если во время отпуска заболел ребёнок или другой член семьи. В этом случае отпуск не продлевают: статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает такую возможность при временной нетрудоспособности самого работника. Больничный по уходу за ребёнком могут оплатить, но даты отпуска останутся прежними.
Перенести часть отдыха на другое время можно по согласованию с работодателем, который не обязан одобрять просьбу. Особые правила оплаты больничного, например при уходе за ребёнком-инвалидом или заболевшим из-за поствакцинального осложнения, сами по себе не дают права продлить отпуск.
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