Юрист объяснила, когда отпуск продлевают из-за болезни

20 октября 2026, 10:22

Фото: istockphoto / Chainarong Prasertthai

Если сотрудник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, работодатель должен продлить отдых или перенести совпавшие с болезнью дни на другой срок. Это правило действует независимо от того, в какой день отпуска человек заболел.