«Замуж за иностранца»: россиянкам назвали страны, не не стоит искать мужа

18 сентября 2025, 13:14

Психолог Миллер: Брак с восточным принцем — это красивый и вечный концлагерь

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Построить романтические отношения с иностранцем бывает сложно из-за особенностей менталитета. Об этом предупредила психолог Александра Миллер.





По её словам, итальянцев можно сравнить с «красивым, но бесполезным Ferrari». Представители этой национальности страстные, однако бытовые проблемы они решать не умеют.





«Если итальянец — сладкий десерт, то испанец — острый чили. Его ревность — не страсть, а взрывной темперамент, который может довести до разбитой посуды и вызова полиции. Любовь с таким — карусель постоянных бурь и затиший», — отметила Миллер в разговоре с Life.ru.

«Я не работаю за рубежом, потому что я считаю, что российским женщинам подходят только российские мужчины, и соответственно, наоборот. И я за то, чтобы генофонд, хороший генофонд в виде женского и мужского начала, не уходил из России», — пояснила Сябитова.