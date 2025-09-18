«Замуж за иностранца»: россиянкам назвали страны, не не стоит искать мужа
Психолог Миллер: Брак с восточным принцем — это красивый и вечный концлагерь
Построить романтические отношения с иностранцем бывает сложно из-за особенностей менталитета. Об этом предупредила психолог Александра Миллер.
По её словам, итальянцев можно сравнить с «красивым, но бесполезным Ferrari». Представители этой национальности страстные, однако бытовые проблемы они решать не умеют.
«Если итальянец — сладкий десерт, то испанец — острый чили. Его ревность — не страсть, а взрывной темперамент, который может довести до разбитой посуды и вызова полиции. Любовь с таким — карусель постоянных бурь и затиший», — отметила Миллер в разговоре с Life.ru.
Тем временем французы слишком самолюбивы и любят критиковать своих женщин. Миллер подчеркнула, что достоинство русской женщины с мужем из Франции будет под угрозой из-за его цинизма.
Отдельное внимание психолог уделила «восточным принцам», которые будут осыпать золотом и комплиментами до тех пор, пока женщина не соберётся пойти встречаться с подругами. По словам Миллер, брак с таким мужчиной — это «красивый, дорогой и вечный концлагерь с бархатными стенами».
Эксперт посоветовала россиянкам выбирать мужчину не по гражданству, а по характеру. Он должен быть союзником, выдерживать накал, понимать широту души и относиться с уважением.
Главная сваха страны Роза Сябитова «поддерживает отечественного производителя» и не работает с мужчинами из других стран. Она уверена, что русским женщинам подходят только русские мужчины.
«Я не работаю за рубежом, потому что я считаю, что российским женщинам подходят только российские мужчины, и соответственно, наоборот. И я за то, чтобы генофонд, хороший генофонд в виде женского и мужского начала, не уходил из России», — пояснила Сябитова.