Ветеринар объяснил, почему говорящий попугай может внезапно замолчать

15 октября 2026, 10:04

Ветеринар Романов: внезапное молчание попугая может указывать на начало болезни

Фото: istockphoto / Vanessa Nunes

Внезапное молчание говорящего попугая может указывать на стресс, подавленное состояние или начало заболевания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный ветеринарный врач госпиталя птиц «Зелёный попугай» Владимир Романов.





По словам специалиста, важно обратить внимание, когда птица стала говорить реже или совсем замолчала. Изменение поведения может быть одним из первых признаков болезни. При этом прямой зависимости между сокращением светового дня осенью и депрессией у попугаев нет, уточнил ветеринар.



Подавленность также может возникать из-за недостатка общения и однообразной обстановки. Если птица постоянно находится в клетке и не может летать, ей может не хватать физической активности и стимулов для работы мозга.

«У них возникает другой синдром, связанный именно с тем, что у них замкнутое пространство, и они не могут там полететь, улететь, полетать, поразвлекаться, у них идет "обедненная" обстановка, и у них возникает фрустрация именно вот на эту тему, что им не хватает для работы головного мозга в общем достаточно когнитивных таких вот стимулов, поведенческих, это тоже надо учитывать», — подчеркнул ветеринар.