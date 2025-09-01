Ветеринар объяснил, в каких случаях рептилиям необходима спячка и как правильно её организовать

01 сентября 2025, 20:28

Ветеринар рассказал, как подготовить домашних рептилий к зимней спячке

Фото: iStock/MikeLane45

Вводить в спячку домашних черепах, змей и ящериц следует лишь в том случае, если владелец планирует заниматься их разведением. В остальных ситуациях от этой процедуры лучше отказаться, так как она достаточно сложна.