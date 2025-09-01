Ветеринар объяснил, в каких случаях рептилиям необходима спячка и как правильно её организовать
Вводить в спячку домашних черепах, змей и ящериц следует лишь в том случае, если владелец планирует заниматься их разведением. В остальных ситуациях от этой процедуры лучше отказаться, так как она достаточно сложна.
Об этом сообщил герпетолог и ветеринар Красногвардейской ветклиники Алексей Смирнов в беседе с «Москвой 24».
Как пояснил специалист, продолжительность спячки у черепах и ящериц обычно приходится на период с декабря по февраль, а у змей — с конца сентября до начала ноября. Однако сроки могут различаться в зависимости от конкретного вида.
Он также отметил, что при неправильной организации спячки у пресмыкающихся может возникнуть интоксикация.
Чтобы правильно подготовить террариум, необходимо использовать субстрат — например, опилки, мох сфагнум, кору или древесную щепу.
Далее нужно постепенно понижать температуру в террариуме: до +5 градусов для черепах, от +5 до +10 — для ящериц, и от +15 до +20 — для змей. При этом ветеринар подчеркнул, что температурный режим зависит от особенностей конкретного животного.
