Врачи на курорте Европы отказались помогать больной туристке из-за ее национальности

01 сентября 2025, 19:16

Британская туристка обвинила отказавших ей в помощи испанских врачей в расизме

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Британская туристка обвинила отказавших ей в помощи врачей на курорте Европы в расизме. Ее ролик в TikTok попал в поле зрения редакции The Mirror.





Девушка полетела в отпуск на испанский остров Тенериф, где вечером 29 августа остановилась в отеле. Съев на ужин салат, она почувствовала себя плохо из-за расстройства желудка. За вызов врача в номер гостиницы ей пришлось отдать сто евро. Прибывший медик заявил, что госпитализация станет возможной лишь через двое суток, если состояние не изменится.



Спустя некоторое время иностранная пациентка самостоятельно обратилась в три местные больницы, где ей просто выписывали таблетки и отправляли обратно. Путешественница выложила видео, в котором пожаловалась, что причиной их отказа помочь стала ее национальность.

«Проблема была не только в языковом барьере, они были невероятно пренебрежительны и, честно говоря, казались довольно расистскими. Было ощущение, что они просто не хотят помогать», — сказала она.