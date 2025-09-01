Миллионер из Польши отобрал у ребенка кепку с автографом теннисиста на US Open
Миллионер из Польши Петр Щерек отобрал у ребенка кепку с автографом теннисиста на чемпионате US Open в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC 7.
Поляк Камиль Майхшак вышел к фанатам после матча с россиянином Кареном Хачановым. Спортсмен снял бейсболку и протянул ее юному зрителю на трибуне — мальчику по имени Брок. Стоявший рядом мужчина внезапно выхватил кепку из рук теннисиста и положил в пакет своей спутницы. Возмутившись, мальчик спросил незнакомца, зачем он это сделал, но тот даже не посмотрел в его сторону. Майхшак отвлекся на других поклонников и не заметил произошедшего.
Видео инцидента завирусилось в сети, и бизнесмен подвергся массовой критике. Однако вместо того, чтобы извиниться за свое поведение, он пригрозил судебными исками тем, кто негативно высказывался в его адрес.
«Если бы ты был быстрее, она была бы твоей», — дополнил Щерек.Вскоре Майхшак увидел ролик, нашел Брока через соцсети и вручил ему брендированные подарки с автографом. Также теннисист сфотографировался с мальчиком.
«Привет, мир. Вместе с Броком мы желаем вам прекрасного дня!» — написал спортсмен, выложив совсместный снимок в личном блоге.