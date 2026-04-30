Подмосковные ветеринары напомнили правила безопасности при отдыхе с питомцем

30 апреля 2026, 22:07

оригинал Фото: istockphoto / JimHarrogate

Многие жители Московской области планируют в майские праздники выезды на природу вместе с четвероногими друзьями. Подмосковные ветеринары напомнили владельцам животных правила заботы о них во время пикников.





Не вся еда, привычная для человека, подходит животным.

«Даже небольшой кусок жареного мяса со специями, которым угостили питомца со стола, может вызвать расстройство пищеварения. Чтобы порадовать животное, выбирайте безопасные альтернативы – свежие овощи, отварное мясо или специальный корм», – отметили в пресс-службе Минсельхозпрода.