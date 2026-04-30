Подмосковные ветеринары напомнили правила безопасности при отдыхе с питомцем
Многие жители Московской области планируют в майские праздники выезды на природу вместе с четвероногими друзьями. Подмосковные ветеринары напомнили владельцам животных правила заботы о них во время пикников.
Не вся еда, привычная для человека, подходит животным.
«Даже небольшой кусок жареного мяса со специями, которым угостили питомца со стола, может вызвать расстройство пищеварения. Чтобы порадовать животное, выбирайте безопасные альтернативы – свежие овощи, отварное мясо или специальный корм», – отметили в пресс-службе Минсельхозпрода.Перед поездкой на природу следует собрать аптечку для животного. Туда стоит включить сорбенты для первой помощи при возможных расстройствах, а также средства защиты от клещей, особенно актуальные весной.
Если во время отдыха питомцу стало плохо, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару.
Узнать адрес ближайшей ветеринарной станции и график её работы можно на портале «Мой АПК» или по телефону +7 (495) 668-01-25.