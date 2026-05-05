Химкинские ветеринары назначили котёнку Бусинке лечение от выпадения шерсти
На Химкинской государственной ветеринарной станции помогли котёнку по кличке Бусинка с выпадением шерсти. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Питомца купили на одном из «птичьих рынков». Уже в первые дни хозяева заметили у котёнка небольшой участок облысения на подбородке и сразу обратились за помощью к специалистам.
Ветеринары провели люминесцентную диагностику ультрафиолетовой лампой – современным и безболезненным методом выявления кожных заболеваний у животных.
«Поражённый участок дал характерное зелёное свечение, что говорит о наличии патогенных микроорганизмов, обычно связанных с грибковыми инфекциями. Бусинке назначили комплексную терапию, которую она проходит дома под наблюдением владельцев. Прогноз благоприятный – после завершения лечения кожный покров полностью восстановится, а шерсть отрастёт», – рассказали в ведомстве.Ветеринары советуют владельцам после покупки, независимо от того, где был приобретён питомец, пройти профилактический осмотр у специалиста. Кроме этого, в государственных учреждениях ветеринарии доступны комплексные вакцины, в том числе для профилактики кожных заболеваний.
Адреса и график работы ветеринарных учреждений можно найти на интерактивном портале «Мой АПК».