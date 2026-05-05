Химкинские ветеринары назначили котёнку Бусинке лечение от выпадения шерсти

05 мая 2026, 21:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На Химкинской государственной ветеринарной станции помогли котёнку по кличке Бусинка с выпадением шерсти. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Питомца купили на одном из «птичьих рынков». Уже в первые дни хозяева заметили у котёнка небольшой участок облысения на подбородке и сразу обратились за помощью к специалистам.



Ветеринары провели люминесцентную диагностику ультрафиолетовой лампой – современным и безболезненным методом выявления кожных заболеваний у животных.

«Поражённый участок дал характерное зелёное свечение, что говорит о наличии патогенных микроорганизмов, обычно связанных с грибковыми инфекциями. Бусинке назначили комплексную терапию, которую она проходит дома под наблюдением владельцев. Прогноз благоприятный – после завершения лечения кожный покров полностью восстановится, а шерсть отрастёт», – рассказали в ведомстве.