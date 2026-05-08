Подмосковные ветеринары предупредили об опасности шашлыка для здоровья собаки

08 мая 2026, 18:28

Шашлык и другая еда с общего стола на майские праздники могут обернуться для собаки тяжёлым отравлением. Об этом предупредили специалисты Госветслужбы Московской области.





Жареное мясо, особенно со специями и маринадами, противопоказано питомцам. Даже маленький кусочек может вызвать расстройство желудка, рвоту, вялость и другие опасные симптомы. Пищеварительная система животных не приспособлена к такой нагрузке, и праздничное угощение может закончиться срочным визитом в клинику.

«Чтобы отдых не омрачился проблемами, нужно заранее подготовить для питомца правильный перекус. Подойдут свежие овощи, отварное мясо без соли и специй, привычный сухой корм. При себе также стоит иметь сорбенты, которые помогут оказать первую помощь, если собака всё же съела что-то вредное. Но самый надёжный способ предотвратить это – полностью исключить кормление с хозяйского стола», – приводит рекомендации ветеринаров пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.