Подмосковные ветеринары спасли кошку, проглотившую детскую игрушку

05 августа 2026, 18:40

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Дмитровской ветеринарной станции спасли четырёхлетнюю кошку Мурку, пострадавшую от собственного любопытства. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Хозяева привезли питомца из частной клиники, где не удалось установить причину ухудшения его состояния. Кошка была сильно истощена, вялая и несколько дней отказывалась от еды.

«Ветеринары провели ультразвуковое исследование и взяли необходимые анализы. По результатам диагностики в тонком отделе кишечника кошки было выявлено инородное тело. Медики провели срочную операцию и успешно извлекли детскую игрушку. Сейчас Мурка чувствует себя значительно лучше. Она находится дома, принимает пищу и необходимые лекарства, постепенно восстанавливается под наблюдением владельцев», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Чтобы избежать таких ситуаций, мелкие предметы в доме необходимо хранить в недоступных для животных местах. Мелкие игрушки, бусины, пуговицы, нитки, иголки и прочее могут представлять опасность для питомцев. При попадании в организм они способны привести к механическим повреждениям внутренних органов, кишечной непроходимости и другим осложнениям», – напомнили ветеринары Госветслужбы Московской области.