Учёные доказали, что даже небольшая физическая активность уменьшает риск инсульта
Международная группа ученых пришла к выводу, что регулярная физическая активность связана со снижением риска инсульта и смертности у людей с фибрилляцией предсердий. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).
В ходе работы специалисты проанализировали данные более 87 тысяч жителей Норвегии, за состоянием здоровья которых наблюдали около 15 лет. Из общего числа участников свыше 6,5 тысячи человек страдали фибрилляцией предсердий — нарушением сердечного ритма, которое повышает вероятность образования тромбов и развития инсульта.
Анализ показал, что по сравнению с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни, у участников с низким уровнем физической активности риск инсульта оказался ниже на 9%. При среднем уровне активности этот показатель снижался на 19%, а при высоком — на 18%.
Кроме того, исследователи выявили связь между физическими нагрузками и более низкой смертностью. Вероятность смерти от любых причин у людей с низким, средним и высоким уровнем физической активности была меньше на 11%, 18% и 22% соответственно по сравнению с малоподвижными участниками исследования.
Как отмечает Общественная Служба Новостей, у людей с фибрилляцией предсердий регулярные физические нагрузки ассоциировались с увеличением ожидаемой продолжительности жизни в среднем на 0,5–1,2 года. По мнению исследователей, даже небольшое повышение уровня физической активности может принести заметную пользу организму и способствовать снижению риска серьезных осложнений.
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