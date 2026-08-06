Учёные доказали, что даже небольшая физическая активность уменьшает риск инсульта

06 августа 2026, 16:34

JAHA: риск инсульта уменьшается при небольшой физической активности

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Международная группа ученых пришла к выводу, что регулярная физическая активность связана со снижением риска инсульта и смертности у людей с фибрилляцией предсердий. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).