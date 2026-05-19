Россиян предупредили об опасности домашней еды на работе в жару

19 мая 2026, 11:46

Технолог Львович: домашняя еда в офисе может привести к отравлению в жару

В жаркую погоду опасно брать с собой в офис из дома скоропортящуюся еду, которая требует особых условий хранения, поскольку она может привести к отравлению. Об этом предупредила технолог, кандидат наук Нелли Львович.





По ее словам, к таким продуктам относятся сильно измельчённые продукты: фарши, пюре, паштеты, поскольку там увеличивается площадь поверхности для размножения микробов. Эксперт уточнила, что СанПиН летом запрещает производство и продажу холодцов, потому что они часто приводят к отравлениям при несоблюдении температурных режимов.





«Безопаснее брать сырые или тушеные овощи, а также цельные куски мяса. Если вы сделали свежую котлету, хранили ее дома в холодильнике, а потом взяли с собой на следующий день, она не пропадет. Не нужно брать суши и все продукты, которые хранятся не более суток. При условии высоких температур лучше брать свежие продукты», — отметила Львович в разговоре с Life.ru.

