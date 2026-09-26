Ветеринар предупредила об опасных находках для собак на осенних прогулках

26 сентября 2026, 10:51

Ветеринар Ильина: жёлуди, каштаны и реагенты опасны для собак

Фото: Istock/dobric

Ветеринарный врач Таисия Ильина из «Валта Пет Продактс» рассказала, какие опасности поджидают собак на осенних прогулках.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист сообщила, что жёлуди привлекают собак, и даже один плод вызывает расстройство пищеварения. По словам Таисии, проглоченный целиком жёлудь застревает в желудочно-кишечном тракте, особенно у небольшого пса.

«Каштаны тоже часто становятся игрушкой для питомцев. Крупный плод может застрять в пищеводе. Если собака съела каштан, не стоит самостоятельно вызывать рвоту — тактика зависит от размера питомца и его состояния», — объяснила она.