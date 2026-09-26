Ветеринар предупредила об опасных находках для собак на осенних прогулках
Ветеринар Ильина: жёлуди, каштаны и реагенты опасны для собак
Ветеринарный врач Таисия Ильина из «Валта Пет Продактс» рассказала, какие опасности поджидают собак на осенних прогулках.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист сообщила, что жёлуди привлекают собак, и даже один плод вызывает расстройство пищеварения. По словам Таисии, проглоченный целиком жёлудь застревает в желудочно-кишечном тракте, особенно у небольшого пса.
«Каштаны тоже часто становятся игрушкой для питомцев. Крупный плод может застрять в пищеводе. Если собака съела каштан, не стоит самостоятельно вызывать рвоту — тактика зависит от размера питомца и его состояния», — объяснила она.Ильина отметила, что опавшие яблоки и груши портятся и бродят, поэтому вызывают расстройство пищеварения, а косточки травмируют. Кроме того, ветеринар добавила, что опасность представляют грибы, а поздней осенью добавляются противогололедные реагенты.