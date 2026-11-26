26 ноября 2026, 11:36

Ветеринар Шеляков: зимняя одежда для собаки должна быть влагоотталкивающей

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Собакам зимой необходимо подбирать одежду с учетом размера, типа шерсти и погодных условий. При этом маленькие декоративные шубки не всегда подходят для прогулок: во влажную погоду они быстро промокают и перестают защищать животное от холода. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.





По словам специалиста, чем меньше собака, тем быстрее ее организм охлаждается. Особенно уязвимы питомцы с короткой шерстью или вовсе без нее.

Однако защита от непогоды необходима и крупным собакам с густым шерстяным покровом. В частности, опасными для них могут быть условия при температуре от нуля до минус пяти градусов, высокой влажности и ветре.





«Однако важно понимать, что крупные собаки с густой шерстью уязвимы в такую погоду, которая установилась сейчас. То есть, когда на улице от 0 до минус 5 градусов, очень влажно, а порой и ветрено. Гулять в данных условиях даже опаснее, чем при минус 15, потому что шерсть быстро намокает и теряет теплозащитные свойства. В итоге повышается риск различных простудных заболеваний, обострений хронических, развития бронхита, пневмонии», – пояснил Шеляков.

«Что касается выбора одежды, то самое главное – не покупать ее просто на глаз по стандартным меркам на маркетплейсе. Модель важно примерить, чтобы убедиться: нигде не жмет, не сковывает движения, не натирает. В тесной одежде тяжело гулять, легче перегреться, есть риск получить мозоли и раздражения на коже», – пояснил ветеринар.