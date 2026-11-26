Ветеринар раскрыл правила выбора зимней одежды для собаки
Ветеринар Шеляков: зимняя одежда для собаки должна быть влагоотталкивающей
Собакам зимой необходимо подбирать одежду с учетом размера, типа шерсти и погодных условий. При этом маленькие декоративные шубки не всегда подходят для прогулок: во влажную погоду они быстро промокают и перестают защищать животное от холода. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
По словам специалиста, чем меньше собака, тем быстрее ее организм охлаждается. Особенно уязвимы питомцы с короткой шерстью или вовсе без нее.
Однако защита от непогоды необходима и крупным собакам с густым шерстяным покровом. В частности, опасными для них могут быть условия при температуре от нуля до минус пяти градусов, высокой влажности и ветре.
«Однако важно понимать, что крупные собаки с густой шерстью уязвимы в такую погоду, которая установилась сейчас. То есть, когда на улице от 0 до минус 5 градусов, очень влажно, а порой и ветрено. Гулять в данных условиях даже опаснее, чем при минус 15, потому что шерсть быстро намокает и теряет теплозащитные свойства. В итоге повышается риск различных простудных заболеваний, обострений хронических, развития бронхита, пневмонии», – пояснил Шеляков.
В таких условиях одежда нужна всем собакам, однако крупным и пушистым животным лучше выбирать не утепленные модели, а изделия с влагозащитными свойствами. Подходящим вариантом ветеринар назвал дождевики.
При этом владельцам маленьких гладкошерстных питомцев важно не допускать перегрева. Определить, что собаке слишком жарко, можно по открытой пасти и тяжелому дыханию.
При покупке одежды специалист посоветовал обязательно примерять ее на животное, а не ориентироваться исключительно на стандартные размеры в интернет-магазинах.
«Что касается выбора одежды, то самое главное – не покупать ее просто на глаз по стандартным меркам на маркетплейсе. Модель важно примерить, чтобы убедиться: нигде не жмет, не сковывает движения, не натирает. В тесной одежде тяжело гулять, легче перегреться, есть риск получить мозоли и раздражения на коже», – пояснил ветеринар.
Декоративные элементы на одежде допустимы, если они расположены с внешней стороны. Внутри изделия не должно быть выступающих деталей и грубых швов, которые могут травмировать кожу питомца.
Кроме того, Шеляков рекомендовал выбирать модели ярких цветов со светоотражающими элементами. По его словам, такая экипировка особенно важна в темное время суток, поскольку на тротуарах много средств индивидуальной мобильности, участники движения которых могут не заметить собаку и случайно сбить ее.
Ветеринар также призвал не отдавать предпочтение модным шубкам в ущерб практичности. Изделия из неподходящих материалов быстро намокают во время осадков и перестают выполнять защитную функцию. Вместо них специалист посоветовал выбирать современные ткани, например мембранные, которые пропускают воздух и одновременно отталкивают влагу.