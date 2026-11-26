26 ноября 2026, 09:54

Депутат Бессараб: Работа в новогодние вне графика оплачивается минимум вдвойне

Фото: iStock/littlehenrabi

Работа в новогодние праздничные дни вне графика сотрудника оплачивается не менее чем в двойном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.