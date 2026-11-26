Россиянам рассказали об особенностях работы в новогодние праздники
Работа в новогодние праздничные дни вне графика сотрудника оплачивается не менее чем в двойном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, работодатель должен получить согласие всех сотрудников, которые будут работать в выходные и праздничные дни, за исключением тех, кто работает по утвержденному графику смен. В случае согласия трудящемуся предоставляется либо дополнительное время отдыха, либо оплата за рабочий день в повышенном размере, пояснила Бессараб. По общепринятым правилам, труд в выходные дни оплачивается не менее чем в двойном размере, уточнила парламентарий.
Ранее адвокат коллегии «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова объяснила, когда работодатель может проверить сотрудника на алкоголь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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