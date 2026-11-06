Ветеринар рассказала, как помочь питомцу справиться с сезонной депрессией

06 ноября 2026, 11:51

Ветеринар Бабаева: зимой у собак может начаться депрессия из-за недостатка света

Фото: iStock/WebSubstance

Ветеринарный врач Советской государственной ветклиники Елизавета Бабаева предупредила, что осенне-зимний сезон может спровоцировать у питомцев депрессивное состояние. По её словам, этому способствуют изменение привычного ритма жизни, холод и обострение хронических заболеваний.





В большей степени в это время года страдают собаки, поскольку они очень сильно привязаны к распорядку, отметила Бабаева в интервью Москве 24. Сокращение светового дня часто приводит к смещению и уменьшению времени прогулок, а в какие-то моменты и к отказу от них.





«Привычный ритм жизни меняется, к тому же некоторые животные испытывают дополнительный стресс, так как им физически неприятен холод, снег», — пояснила эксперт.

«Здесь в зоне риска уже оказываются кошки, потому что они более метеочувствительны. На фоне этого у них чаще обостряются всевозможные болезни, такие, например, как артрит, сердечная недостаточность», — подчеркнула ветеринар.

«Если депрессивное настроение питомца не связано с ухудшением здоровья, профилактикой в первую очередь может быть внимание владельцев. Ласка, совместные игры станут лучшим лекарством. Стоит также завести в доме какую-нибудь интеллектуальную игру для животного, чтобы ему было не скучно, когда никого нет», — посоветовала Бабаева.