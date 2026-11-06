Ветеринар рассказала, как помочь питомцу справиться с сезонной депрессией
Ветеринар Бабаева: зимой у собак может начаться депрессия из-за недостатка света
Ветеринарный врач Советской государственной ветклиники Елизавета Бабаева предупредила, что осенне-зимний сезон может спровоцировать у питомцев депрессивное состояние. По её словам, этому способствуют изменение привычного ритма жизни, холод и обострение хронических заболеваний.
В большей степени в это время года страдают собаки, поскольку они очень сильно привязаны к распорядку, отметила Бабаева в интервью Москве 24. Сокращение светового дня часто приводит к смещению и уменьшению времени прогулок, а в какие-то моменты и к отказу от них.
«Привычный ритм жизни меняется, к тому же некоторые животные испытывают дополнительный стресс, так как им физически неприятен холод, снег», — пояснила эксперт.
Кроме того, все животные очень хорошо чувствуют настрой владельцев, которые с приходом пасмурных холодных дней тоже могут хандрить, и питомцы поддаются эффекту отзеркаливания настроения.
Однако депрессия у питомца скорее похожа на лёгкую грусть и небольшую апатию, и вероятность того, что на её фоне он откажется от еды, мала. Поэтому если подобное всё же происходит либо отмечается потеря интереса к привычным играм и резкое снижение двигательной активности, стоит обратиться к ветеринару — дело может быть в том числе в обострении хронических заболеваний, что также часто случается с наступлением холодного сезона и негативно влияет на настроение животного.
«Здесь в зоне риска уже оказываются кошки, потому что они более метеочувствительны. На фоне этого у них чаще обостряются всевозможные болезни, такие, например, как артрит, сердечная недостаточность», — подчеркнула ветеринар.
Если депрессивное настроение питомца не связано с ухудшением здоровья, профилактикой в первую очередь может стать внимание владельцев: ласка и совместные игры станут лучшим лекарством.
«Если депрессивное настроение питомца не связано с ухудшением здоровья, профилактикой в первую очередь может быть внимание владельцев. Ласка, совместные игры станут лучшим лекарством. Стоит также завести в доме какую-нибудь интеллектуальную игру для животного, чтобы ему было не скучно, когда никого нет», — посоветовала Бабаева.
Помимо этого, важно в дневное время оставлять окна незанавешенными, чтобы питомец получал больше дневного света, а также можно использовать специальные успокаивающие ошейники с феромонами, способные снижать уровень стресса. Плюс важно не забывать, что любых собак надо продолжать выгуливать. Если же питомец быстро замерзает, прогулки можно немного сократить и использовать тёплую одежду, заключила специалист.