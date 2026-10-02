Ветеринар Шеляков назвал породы кошек с риском ранних заболеваний
Некоторые породистые кошки могут быть более подвержены заболеваниям из-за особенностей селекции.
О том, какие животные входят в группу риска, «Вечерняя Москва» спросила ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на издание.
По словам специалиста, породистые животные появились в результате искусственного отбора, при котором закреплялись определенные внешние признаки. Это может приводить к сужению генетического фонда и повышать уязвимость организма.
При этом Шеляков призвал не утверждать, что все породистые кошки живут меньше беспородных. У последних может быть преимущество за счет гибридной силы — более крепкой иммунной системы и устойчивости к инфекциям.
Среди потенциальных групп риска ветеринар выделил крупные породы, в частности мейн-кунов. Несмотря на размеры, у них нередко встречаются проблемы с сердцем.
Также к группе риска относятся породы с измененным строением скелета — манчкины и вислоухие кошки. Закрепленные в ходе селекции особенности хрящевой и костной ткани могут способствовать раннему развитию артрозов, артритов и других тяжелых заболеваний суставов.
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