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Ветеринар Шеляков назвал породы кошек с риском ранних заболеваний

Крупные и вислоухие кошки могут быть предрасположены к ряду патологий
Фото: istockphoto / elifilm

Некоторые породистые кошки могут быть более подвержены заболеваниям из-за особенностей селекции.



О том, какие животные входят в группу риска, «Вечерняя Москва» спросила ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на издание.

По словам специалиста, породистые животные появились в результате искусственного отбора, при котором закреплялись определенные внешние признаки. Это может приводить к сужению генетического фонда и повышать уязвимость организма.

При этом Шеляков призвал не утверждать, что все породистые кошки живут меньше беспородных. У последних может быть преимущество за счет гибридной силы — более крепкой иммунной системы и устойчивости к инфекциям.

Среди потенциальных групп риска ветеринар выделил крупные породы, в частности мейн-кунов. Несмотря на размеры, у них нередко встречаются проблемы с сердцем.

Также к группе риска относятся породы с измененным строением скелета — манчкины и вислоухие кошки. Закрепленные в ходе селекции особенности хрящевой и костной ткани могут способствовать раннему развитию артрозов, артритов и других тяжелых заболеваний суставов.

Дайана Хусинова

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