Россиянам объяснили, по каким признакам воры выбирают квартиру для ограбления
Квартирные воры чаще всего выбирают жильё по переполненному почтовому ящику и скоплению рекламы у двери — эти признаки выдают пустующую квартиру. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
Юрист посоветовал перед отъездом из дома на длительный период времени договориться с соседями и попросить их забирать почту. Если листовки и письма не будут копиться у входа в квартиру или в ящике, то злоумышленникам будет сложнее подтвердить факт отсутствия хозяев.
Также не стоит выкладывать фото из отпуска в соцсетях в режиме реального времени. Более того, желательно установить специальную сигнализацию. В старых домах всю защиту придётся организовывать самостоятельно, в новостройках ситуация проще — там уже есть камеры видеонаблюдения. Однако лучше перестраховаться и поставить дополнительное личное оборудование.
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