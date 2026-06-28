Россиянам объяснили, по каким признакам воры выбирают квартиру для ограбления

28 июня 2026, 03:00

Юрист Базылев: Воры обращают внимание на переполненный почтовый ящик и рекламу у двери

Фото: iStock/Motortion

Квартирные воры чаще всего выбирают жильё по переполненному почтовому ящику и скоплению рекламы у двери — эти признаки выдают пустующую квартиру. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.