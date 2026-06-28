В Венесуэле 11-летний ребёнок выжил, проведя 70 часов под руинами здания

28 июня 2026, 00:16

В Венесуэле живого 11-летнего мальчика извлекли из-под завалов спустя 70 часов

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Венесуэле колумбийские спасатели извлекли из-под обломков 11-летнего мальчика, который провёл под завалами около 70 часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Колумбии.





Команда USAR COL-1 нашла ребёнка в ходе очередной спасательной операции после масштабного землетрясения. Мальчик по имени Моисес выжил, несмотря на долгие часы, которые ему пришлось провести под руинами здания.



Колумбийское министерство обороны назвало это спасение настоящим чудом, подчеркнув, что случай вселяет надежду на обнаружение других выживших.



Напомним, что землетрясение случилось в ночь на 25 июня, за ним последовало примерно 430 афтершоков. По последним данным, число погибших превысило 1,4 тысячи человек. Во многих городах оказались разрушены жилые дома, повреждены больницы и инфраструктура. Подробнее о масштабах ущерба от этого разрушительного природного явления читайте в материале «Радио 1».