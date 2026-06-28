ВВС США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива
ВВС США нанесли удары по иранским позициям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, под удар попал город Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что атаки направлены против военных объектов Ирана: систем наблюдения, связи, ПВО, складов беспилотников и минных заградителей.
По утверждению CENTCOM, поводом для американских действий послужило нарушение перемирия со стороны Тегерана — утром в субботу иранские силы атаковали шедший под панамским флагом танкер M/T Kiku возле Ормузского пролива. На нем находилось свыше двух миллионов баррелей нефти.
Ранее «Радио 1» передавало, что члены делегации Ирана не стали участвовать в традиционной церемонии рукопожатия с представителями США во время переговоров о реализации меморандума о взаимопонимании в Швейцарии.
Читайте также: