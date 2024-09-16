Ветеринары спасли собаку с ожогом роговицы в Москве

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Московские ветеринары спасли зрение собаке, которая получила травму глаза во время прогулки.
Так, собака получила ожог роговицы от тормозной жидкости.
До этого россиянам раскрыли причины страхов собаки. Как пишет Общественная Служба Новостей, питомец может испытывать страх по многим причинам, среди которых, опыт перенесённой агрессии или жестокости, стресс от разлуки с хозяином, плохая адаптация в социальной среде, долгое нахождение в вольере, а также отсутствие воды и пищи.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказывал, что такое трюковая дрессировка и зачем она нужна собаке.
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«Чтобы спасти зрение собаке, потребовалась ювелирная работа врача-офтальмолога: Ксения Грошева с помощью алмазного бура сняла верхний пораженный слой роговицы. Затем веко временно ушили на три недели, на период восстановления. Филе была назначена терапия – глазные капли, закладка лекарственных мазей и гелей», – прокомментировали «Москве 24» в ГБУ «Мосветобъединение».
До этого россиянам раскрыли причины страхов собаки. Как пишет Общественная Служба Новостей, питомец может испытывать страх по многим причинам, среди которых, опыт перенесённой агрессии или жестокости, стресс от разлуки с хозяином, плохая адаптация в социальной среде, долгое нахождение в вольере, а также отсутствие воды и пищи.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказывал, что такое трюковая дрессировка и зачем она нужна собаке.
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Мелисса Тимофеева