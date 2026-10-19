«Совершенно ошеломленная»: женщина за рулем потеряла сознание на скорости 100 км/ч, рядом был ее сын
People: Британка потеряла сознание за рулем на скорости 100 км/ч, ее спас сын
В Великобритании 13-летний подросток спас мать, потерявшую сознание за рулем на скорости около 100 км/ч. Об этом сообщает People.
Инцидент произошел, когда Никола Хауэллс почувствовала недомогание и успела съехать на обочину. После этого она отключилась.
«Моя нога зажала педаль. Я очнулась я на другой стороне дороги, совершенно ошеломленная», — прокомментировала собеседница.Ее сын Зак сначала запаниковал, но сумел взять себя в руки. Он направил автомобиль на разделительную полосу и вызвал экстренные службы.
«Когда машина остановилась, меня трясло, но я почувствовал облегчение», — вспоминает подросток.Медики обнаружили у Николы крайне низкое давление. Спустя десять месяцев она все еще не знает причину произошедшего — женщине предстоит обследование у кардиолога.