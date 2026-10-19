«Совершенно ошеломленная»: женщина за рулем потеряла сознание на скорости 100 км/ч, рядом был ее сын

19 октября 2026, 19:03

People: Британка потеряла сознание за рулем на скорости 100 км/ч, ее спас сын

Фото: istockphoto/igoriss

В Великобритании 13-летний подросток спас мать, потерявшую сознание за рулем на скорости около 100 км/ч. Об этом сообщает People.





Инцидент произошел, когда Никола Хауэллс почувствовала недомогание и успела съехать на обочину. После этого она отключилась.





«Моя нога зажала педаль. Я очнулась я на другой стороне дороги, совершенно ошеломленная», — прокомментировала собеседница.



«Когда машина остановилась, меня трясло, но я почувствовал облегчение», — вспоминает подросток.