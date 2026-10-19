Россиянку после инсульта оставили без помощи в миграционной тюрьме в Турции
Россиянку после инсульта оставили без помощи семья и консульство в Турции
Россиянка после инсульта осталась без помощи в миграционной тюрьме Турции. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
По словам волонтеров из Мерсина, 16 октября к ним обратилась миграционная служба страны, сообщив о поступившей к ним 47-летней Светлане Ч. из Костромы. Женщина приехала в Турцию четыре года назад и страдала от проблем с психическим здоровьем. Она нарушила закон и оказалась в миграционной тюрьме, где перенесла инсульт. У Светланы оказалась парализована правая сторона тела, она перестала говорить и есть самостоятельно.
«Содержать они ее не могут и, видимо, не особо она им нужна. И они, скорее всего, должны нести за это ответственность, но ее нести не хотят. Нам просто дали выписку о том, что ее должны были депортировать, и отдали незнакомым людям с пакетом, без документов», — рассказали волонтеры.Родственники на связь так и не вышли. Волонтеры помогли устроить женщину в больницу и оплатили анализы. Однако позже врачи заявили, что жизни пациентки ничего не угрожает, и попросили забрать ее. В консульстве помогать также отказались, а вывезти россиянку на родину из-за ее состояния невозможно. Сейчас она остается в неврологическом отделении, но ее планируют перевести в дом инвалидов.