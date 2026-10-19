Россиянку после инсульта оставили без помощи в миграционной тюрьме в Турции

19 октября 2026, 17:35

Россиянку после инсульта оставили без помощи семья и консульство в Турции

Фото: iStock/naumoid

Россиянка после инсульта осталась без помощи в миграционной тюрьме Турции. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».





По словам волонтеров из Мерсина, 16 октября к ним обратилась миграционная служба страны, сообщив о поступившей к ним 47-летней Светлане Ч. из Костромы. Женщина приехала в Турцию четыре года назад и страдала от проблем с психическим здоровьем. Она нарушила закон и оказалась в миграционной тюрьме, где перенесла инсульт. У Светланы оказалась парализована правая сторона тела, она перестала говорить и есть самостоятельно.

«Содержать они ее не могут и, видимо, не особо она им нужна. И они, скорее всего, должны нести за это ответственность, но ее нести не хотят. Нам просто дали выписку о том, что ее должны были депортировать, и отдали незнакомым людям с пакетом, без документов», — рассказали волонтеры.