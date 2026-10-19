Школьница попала под электричку и потеряла пальцы на ноге
В Санкт-Петербурге несовершеннолетнюю девушку госпитализировали с тяжелыми травмами после инцидента на железной дороге. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
По информации источника, школьница шла рядом с железнодорожным составом, и её рюкзак зацепился за выступающую деталь поезда. В результате девушка потеряла равновесие и упала под колеса.
Прибывшие на место происшествия медики экстренно доставили пострадавшую в больницу. Врачи зафиксировали у неё серьезные травмы: школьница лишилась четырех пальцев правой ноги, также у неё диагностировали переломы и сотрясение мозга.
На текущий момент пациентка уже перенесла одну операцию и находится в реанимации. Медики пока воздерживаются от прогнозов, внимательно следя за процессом заживления ран. Не исключено, что в дальнейшем пострадавшей потребуются дополнительные хирургические вмешательства.
Читайте также: