Школьница попала под электричку и потеряла пальцы на ноге

19 октября 2026, 18:52

В Петербурге рюкзак школьницы зацепился за электричку, ученицу затянуло

Фото: istockphoto/Kirill Sirotiuk

В Санкт-Петербурге несовершеннолетнюю девушку госпитализировали с тяжелыми травмами после инцидента на железной дороге. Об этом сообщает телеканал 78.ru.