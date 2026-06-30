30 июня 2026, 10:46

Фото: iStock/ Evgenii Emelianov

Согласно народному календарю, 1 июля отмечается Ярилин день, или «Макушка лета». Такое название появилось потому, что к этому времени солнце достигало высшей точки своей силы, а земля — особенно щедрой на травы и цветы. В православной традиции 1 июля чтут память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: iStock/ Polecam, PolglishPL!

Народные запреты

Категорически нельзя грустить и жаловаться на жизнь. Кто печалится в этот день — тот весь год проведёт в тоске и унынии;

Кто печалится в этот день — тот весь год проведёт в тоске и унынии; Запрещено ссориться, ругаться и сквернословить. Считалось, что можно прослыть глупцом, а ссора обернётся большими бедами;

Считалось, что можно прослыть глупцом, а ссора обернётся большими бедами; Нельзя хвастаться. Хвастовство успехами, красотой или богатством могло обернуться потерей всего нажитого;

Хвастовство успехами, красотой или богатством могло обернуться потерей всего нажитого; Не стоит давать обещаний, которые не сможешь выполнить. Ярило мог жестоко наказать за пустые слова;

Ярило мог жестоко наказать за пустые слова; Не рассказывали снов. Считалось, что хорошие сны не сбудутся, а плохие — непременно исполнятся;

Считалось, что хорошие сны не сбудутся, а плохие — непременно исполнятся; Не стоило выбрасывать остатки праздничной еды. Их либо скармливали скоту, либо закапывали в землю — иначе, по приметам, можно было «выбросить» достаток из дома.

Приметы

Фото: iStock/ VladimirSklyarov