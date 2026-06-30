Ярилин день 1 июля: как привлечь в дом счастье, сохранить здоровье и избежать тоски по близким, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 1 июля отмечается Ярилин день, или «Макушка лета». Такое название появилось потому, что к этому времени солнце достигало высшей точки своей силы, а земля — особенно щедрой на травы и цветы. В православной традиции 1 июля чтут память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЯрилин день уходит корнями в дохристианскую Русь. Ярило — бог весеннего солнца, плодородия и страсти — был одним из самых почитаемых у славян. Его представляли юным, румяным, на белом коне, в венке из полевых цветов, с пучком ржаных колосьев в руке. В его честь устраивали игрища, водили хороводы, разжигали костры и встречали рассвет: верили, что именно в этот день солнце «играет» — переливается всеми цветами радуги, даруя земле особую силу.
С приходом христианства многие языческие праздники не исчезли, а обрели новый смысл, соединившись с памятью святых.
1 июля православная церковь чтит мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, пострадавших за веру в III веке в Триполи Финикийском. Леонтий был военачальником в финикийском городе Триполи. Грек по происхождению, он отличался храбростью и благоразумием, но главное — был тайным христианином. Правитель Адриан, наслышанный о том, что Леонтий уводит людей от языческих богов, послал в Триполи отряд воинов с трибуном Ипатием.
По дороге Ипатий тяжело заболел. Во сне ему явился Ангел и велел призвать «Бога Леонтиева». Ипатий вместе с воинами, среди которых был его друг Феодул, трижды воззвал к небу — и тут же исцелился. Поражённый чудом, Феодул уверовал во Христа. Вместе с Ипатием они разыскали Леонтия, приняли крещение — и все трое предстали перед мучителем. После жестоких пыток им отрубили головы.
В народном сознании образы не вытеснили друг друга, а переплелись. «Макушка лета» осталась временем особой солнечной силы, а молитвы мученикам добавили дню духовный смысл. К Леонтию, Ипатию и Феодулу обращаюся с просьбами о защите семьи, крепости духа и помощи в тяжёлых испытаниях.
Традиции дняУтро Ярилина дня начиналось с встречи солнца. Крестьяне выходили на возвышенности или на околицу деревни, чтобы увидеть, как светило «играет». По поверью, в этот миг можно было загадать самое заветное желание — оно непременно сбывалось. Девушки и женщины на рассвете умывались утренней росой — верили, что это придаёт красоту, здоровье и остроту зрения.
В этот день растения набирали наибольшую целебную силу, ведь их питала энергия самого солнца. Травники отправлялись в леса и луга за зверобоем, подорожником и другими травами.
В полдень девушки плели венки из берёзовых веток и вплетали их в косы. Затем они становились на крутой берег реки и смотрели сквозь ветви, веря, что это открывает «окно» в иной мир, где можно увидеть тех, кто давно не давал о себе знать.
Особое место занимали семейные обряды. Хозяйки пекли круглые лепёшки — символ солнца — и раздавали их всем домочадцам. Первую лепёшку крошили птицам, «чтобы небо было милостиво», а остальные ели всей семьёй, не оставляя ни крошки: остатки могли «унести счастье из дома».
Главное правило дня — никакой грусти и уныния. Люди водили хороводы, пели, устраивали «ярилины игрища» с кулачными боями и плясками. Вечером собирались у костров, заваривали душистые травяные чаи.
Народные запретыПредки свято чтили традиции и знали: в Ярилин день некоторые поступки могут навлечь беду.
- Категорически нельзя грустить и жаловаться на жизнь. Кто печалится в этот день — тот весь год проведёт в тоске и унынии;
- Запрещено ссориться, ругаться и сквернословить. Считалось, что можно прослыть глупцом, а ссора обернётся большими бедами;
- Нельзя хвастаться. Хвастовство успехами, красотой или богатством могло обернуться потерей всего нажитого;
- Не стоит давать обещаний, которые не сможешь выполнить. Ярило мог жестоко наказать за пустые слова;
- Не рассказывали снов. Считалось, что хорошие сны не сбудутся, а плохие — непременно исполнятся;
- Не стоило выбрасывать остатки праздничной еды. Их либо скармливали скоту, либо закапывали в землю — иначе, по приметам, можно было «выбросить» достаток из дома.
Приметы
- Заря золотистая, с розовым оттенком — к ясным дням;
- Вороны под тучи взвиваются — жди ненастья и дождя;
- Вокруг луны зеленоватый оттенок — к сильной засухе;
- Ветер с юга — к тёплому и плодородному лету;
- Если к полудню небо затягивается тучами — август будет дождливым.