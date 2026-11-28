Ветврач рассказала, как подготовить питомца к перелету
Чтобы питомец спокойно перенес перелет, готовить его необходимо заранее. Об этом рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
По ее словам, которая приводит «Газета.Ru», в самолет животное допускают только в специальной переноске. Приучать к ней следует за несколько недель до поездки.
Сначала нужно дать обнюхать, подкрепить знакомство лакомством, а затем постепенно увеличивать время нахождения внутри. Когда питомец освоится, нужно потренироваться перемещать его по квартире, выходить на улицу и совершать короткие поездки. Переноска должна быть жесткой и соответствовать требованиям по размерам, чтобы питомец мог свободно стоять, поворачиваться и лежать. Внутри нужны закрепленная миска с водой и впитывающая пеленка.
Перед поездкой эксперт советует показать животное ветеринару. Специалист поможет убедиться, что питомец готов к перелету, и при необходимости подберет средство от укачивания или успокоительное. Кроме того, кормить животное нужно за несколько часов до вылета привычным кормом небольшими порциями.
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