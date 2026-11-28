28 ноября 2026, 07:32

Ветврач Онуфриенко: питомца к перелету нужно готовить заранее

Фото: iStock/Ekaterina Fedulyeva

Чтобы питомец спокойно перенес перелет, готовить его необходимо заранее. Об этом рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.