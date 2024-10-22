Ветврач Шеляков объяснил опасность покупки одежды для питомцев онлайн

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что одежду для питомца лучше не покупать онлайн, так как ошибка в размерах грозит животному дискомфортом.
Он отметил, что при покупке одежды для питомца лучше её примерять.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявлял, что два питомца в доме — это двойная ответственность.
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«Любую одежду желательно всегда примерять, так как малейшая неточность в подборе размера может дискомфортно сказаться на питомце. Поэтому покупки онлайн я бы не рекомендовал. Стоит обратить внимание, что различные цветочки, блестки на одежде питомца — это декор. Важно, чтобы все декоративные элементы должны быть только на внешней стороне ткани», — отметил в беседе с NEWS.ru Шеляков.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявлял, что два питомца в доме — это двойная ответственность.
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Мелисса Тимофеева