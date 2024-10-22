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Ветврач Шеляков объяснил опасность покупки одежды для питомцев онлайн

Ветврач Шеляков предостерёг от покупки одежды для питомцев онлайн
22 октября 2024, 20:06
Фото: iStock/Mariana Mikhailova

Фото: iStock/Mariana Mikhailova

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что одежду для питомца лучше не покупать онлайн, так как ошибка в размерах грозит животному дискомфортом.
Он отметил, что при покупке одежды для питомца лучше её примерять.

«Любую одежду желательно всегда примерять, так как малейшая неточность в подборе размера может дискомфортно сказаться на питомце. Поэтому покупки онлайн я бы не рекомендовал. Стоит обратить внимание, что различные цветочки, блестки на одежде питомца — это декор. Важно, чтобы все декоративные элементы должны быть только на внешней стороне ткани», — отметил в беседе с NEWS.ru Шеляков.



Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявлял, что два питомца в доме — это двойная ответственность.

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Около 45 тыс. подмосковных юбиляров получили в этом году подарки
22 октября 2024, 20:30

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Порядка 45 тыс. жителей Московской области, достигших возраста 80 лет, с начала года получили особые подарки, приуроченные к их юбилейным годовщинам.
Об этом сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
«С начала 2024 года порядка 45 тыс. долгожителей нашего региона отпраздновали свои знаменательные даты и получили памятный подарок от губернатора», – отметил Кирюхин.
Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона, все юбиляры получили жостовские подносы, изготовленные мастерами вручную.

Кроме того, пенсионеры, достигшие возраста 90 лет, получают в дополнение к основному подарку павловопосадский шерстяной платок и шуйский плед. Около 200 пенсионеров отпраздновали столетие. В знак особого внимания к этому событию им также выплатили по 5 тыс. рублей.

Юбилейный подарок доставляется на адрес проживания в день рождения или в другой удобный для юбиляра день.

Пенсионеры получают подарочный набор проактивно. Но если юбиляр недавно переехал в Подмосковье, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.

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Очередную выездную администрацию в Жуковском проведут в школе-новостройке
22 октября 2024, 20:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском в пятницу, 25 октября, состоится встреча с жителями города в формате выездной администрации. Она пройдет в школе-новостройке №10, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На встрече планируется обсудить новую схему движения в микрорайоне №5, строительство дороги между улицами Гризодубовой и Анохина. Жители города смогут задать любые интересующие их вопросы и оставить письменные обращения», – сказали в администрации.
Встреча пройдёт по адресу: ул. Левченко, д. 7. Начало – в 17.00.

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#жуковский
#выездная администрация
#жители
#подмосковье
#московская область
#школа
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Долгожданная дорога свяжет улицы Гризодубовой и Анохина в Жуковском
22 октября 2024, 19:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Глава Жуковского Борис Аубакиров провел срочную выездную администрацию по вопросу строительства дороги, связывающей улицы Гризодубовой и Анохина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Собравшиеся жители задали множество вопросов, связанных с реализацией проекта.
«Постарался подробно ответить на каждый вопрос. Эта дорога должна была появиться ещё в середине 1990-х годов, когда шла застройка микрорайона №5. Сегодня благодаря поддержке правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьёва этот долгожданный проект наконец-то будет реализован», – сказал Аубакиров по итогам встречи.
Он добавил, что между двумя улицами появится двухполосная двусторонняя дорога с парковочными местами и удобным тротуаром.

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#жители
#выездная администрация
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Хозяин коз из Южного Бутово раскрыл, что намерен делать после решения суда
Хозяин коз из Южного Бутово признался в готовности продать своих животных
22 октября 2024, 19:34

Фото: iStock/Andrey Kanyshev

Житель московского района Южное Бутово Валерий Аникеев, чьи козы уже несколько лет пасутся без присмотра в городе, заявил, что готов продать животных, если на них найдётся покупатель.
Так он прокомментировал решение Зюзинского районного суда столицы, обязывающее Аникеева огородить территорию для выпаса забором и установить для животных антибактериальные ванночки.

«Я с удовольствием отдам, если кому надо. Пусть заплатят деньги и возьмут. Они просят сделать место, где можно выгуливать коз и построить забор, чтобы дикие звери не забегали во двор. Против львов, которые на улице бегают. Но сначала пусть опишут, какие львы? Проект пусть сделают, а то я же не знаю, против каких хищников забор делать», — отметил в беседе с Газета.ру Аникеев.

Ранее в столичном районе Южное Бутово козлы устраивали побоище прямо на капоте припаркованного автомобиля Volkswagen Passat CC.

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#животные
#козы
#москва
#суд
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Диетолог Дианова раскрыла неожиданную пользу орехов
Диетолог Дианова: бразильский орех помогает бороться против рака
22 октября 2024, 18:55

Фото: iStock/Yingko

22 октября считается Днем орехов. Праздник посвящен питательному, полезному и вкусному продукту, вокруг которого ходит множество мифов.
Врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» призвала употреблять орехи на ежедневной основе.
«Орехи и семена — растительный продукт, которых нам в рационе всегда не хватает. Все современные рекомендации, куда ни тки, говорят о том, что растительная пища должна преобладать. Орехи — источник белка, клетчатки, жиров. Это дарит нам долголетие. Грецкие орехи оказывают положительное влияние на мозг в плане профилактики заболеваний Альцгеймера. Бразильский орех — источник селена, который помогает бороться против рака и против старения кожи. Фисташки (пресные) положительно влияют на сердечно-сосудистую систему», — объяснила эксперт.

По ее словам, орехи — это кладезь таблицы Менделеева, однако важно соблюдать нормы употребления.
«Все говорят, что среднее - 20-30 грамм в день. Но я считаю, что 30 — многовато, потому что каждый орех имеет разный размер. Чтобы не нервничать из-за граммов, можно считать штучно. Например, женская норма миндаля за один прием пищи — 10 штук, а мужчинам — 15. Это верхний потолок», — сказала диетолог.

Она добавила, что орехи — это удобный перекус, а если к нему добавить фрукт или сухофрукт, то будет еще и сбалансированный.

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Наталью Козлову избрали главой Волоколамского городского округа
22 октября 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Волоколамского г. о.

Наталья Козлова стала главой Волоколамского городского округа. Такое решение было принято на заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе его администрации. Ранее Козлова исполняла полномочия главы.
На должность, помимо неё, претендовали ещё три кандидата. Это первый заместитель главы городского округа Анна Агапова, заместитель главы Алексей Шевченко и индивидуальный предприниматель Андрей Аладинский. По результатам открытого голосования совет единогласно принял решение поддержал Козлову. Она избрана сроком на пять лет.
«Быть главой доблестного, процветающего Волоколамского городского округа – большая честь. Уверена, что совместная работа с депутатами и жителями сделает наш край ещё лучше, комфортнее и красивее. Мы с коллегами и с некоторыми депутатами прошли уже немалый путь в плодотворной работе, направленной на развитие округа. Считаю, что у нас сформировалась достойная профессиональная команда, на которую всегда можно положиться», – сказала Наталья Юрьевна.
Она поблагодарила депутатов за доверие и честь.

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#наталья козлова
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#депутаты
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#голосование
#подмосковье
#московская область
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Автоэксперт Сажин раскрыл, что делать при штрафе за царапины на каршеринге
Автоэксперт Сажин рекомендовал идти в суд при неоправданном штрафе за каршеринг
22 октября 2024, 18:31

Фото: iStock/Youngoldman

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при неоправданном штрафе за царапины или иную порчу каршерингового автомобиля лучше всего отстаивать свои права через суд.
При этом он призвал был внимательными при взятии и сдаче каршерингового автомобиля.

«Царапина царапине рознь. Всё должно быть разумно, и, если человек действительно повредил автомобиль, он должен возместить ущерб, но опять же в каком объеме. Если на него за одну царапину на бампере вешают стоимость половины кузова автомобиля, это более чем неправильно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

А в Санкт-Петербурге прокомментировали строительство платной автостоянки на месте катка в Центральном районе города.

«Автостоянка на Конюшенной площади является уникальной, она будет оснащена разборно-сборными механизмами, позволяющими сохранять полезное пространство во время проведения городских мероприятий и при обустройстве катка. Работы по подготовке к созданию автостоянки будут вестись параллельно с установкой катка. После прекращения работы катка автостоянка заработает в полную силу», – приводит «Петербургский дневник» комментарий представителей Комитет по транспорту Петербурга.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что выдавать права 16-летним подросткам нельзя, поскольку это ещё не до конца сформированные личности, которым может быть опасно доверять транспортные средства.

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#санкт-петербург
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Уволился мэр Моршанска Банников, известный скандалом после слов сестре бойца СВО
22 октября 2024, 18:11

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Тамбовской области уволился мэр Моршанска Алексей Банников, известный скандалом после его слов в адрес сестры бойца СВО. Об этом сообщает 68news.ru. Отмечается, что градоначальник ушел в отставку по собственному желанию.
По информации портала, Банников проработал на посту мэра Моршанска почти 9 лет — с декабря 2015 года. На его место, сообщает издание, с приставкой «и.о» поставили первого заместителя — Романа Поленкова.

Напомним, в июле 2024 года Банников привлек внимание общественности, когда вручал орден Мужества сестре погибшего участника СВО, заявив во время церемонии, что ее брат отдал жизнь для благоустройства Моршанска. Женщина в этот момент стояла рядом и плакала.
«Чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была», — гордо произнес мэр.
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В Москве благоустроили около 1,7 тыс. дворов в этом году
Заммэра Бирюков: в Москве благоустроили около 1,7 тысячи дворов
22 октября 2024, 16:51

Фото: iStock/avstraliavasin

Около 1,7 тыс. дворов благоустроили в этом году в Москве. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, специалисты обновили асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроили парковки, а также в процессе работ разбили газоны и клумбы. Заммэра отметил, что все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий москвичей.

По желанию жителей и при наличии необходимых условий также может быть выделена территория для выгула домашних животных, заключил Бирюков.

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